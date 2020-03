Zástupci firem v cestovním ruchu vytvořili záchranný plán

Praha - Zástupci podnikatelů v cestovním ruchu vytvořili záchranný plán pro obor v Česku. Je rozdělen do tří částí, které zahrnují současný nouzový stav a dále období do dvou a do šesti měsíců po jeho konci. Cílem opatření je udržet co nejvíce firem v oboru a zabránit propouštění, následně podpora obnovy cestovního ruchu. Plán připravilo Fórum cestovního ruchu, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Asociace hotelů a restaurací a Svaz léčebných lázní ČR. Záchranný plán dnes spolu s otevřeným dopisem zaslali vládě.

V současném stavu nouze by podle plánu měla vláda kompenzovat mzdy zaměstnanců, a to odpuštěním zdravotního a sociálního pojištění na nejméně šest měsíců, měla by také poskytnout příspěvek alespoň do 50 procent z hrubých mezd do výše 1,5násobku mediánu mezd v ČR po dobu trvání nouzového stavu a následující dva měsíce. Odpustit by měla firmám odvody DPH. Zajistit by měla mimo jiné jednorázové dotace s garancí jejich vyplacení do pěti dnů po podání žádosti nebo odklady splátek úvěrů u bank na půl roku.

Legislativně by měla podpořit vydávání poukazů cestovními kancelářemi, hotely a dalšími poskytovali místo vracení zaplacených záloh.

V době do dvou měsíců po konci nouzového stavu by měla vláda sjednotit sazby DPH u služeb v cestovním ruchu na deset procent, jako je ubytování, stravování nebo jízdné na lyžařských vlecích. Odpuštěna by měla být platba daně z příjmu právnických osob za celý letošní rok všem podnikatelům v cestovním ruchu.

Plán v dlouhodobých opatřeních, tedy tři až šest měsíců po konci nouzového stavu, zatím navrhuje, aby stát marketingově podpořil domácí i příjezdový cestovní ruch. Stát by měl také financovat poukaz na 5000 korun s roční platností pro všechny dospělé na pobytové a cestovní služby v ČR. Podpořeny by měly být preventivní pobyty v českých lázní nejen pro seniory. Sát by měl zaměstnavatelům umožnit přidat příspěvek na domácí dovolenou jako daňově odečitatelnou položku. Poukázka by ale podle plánu přicházela v úvahu až příští rok.

Cestovní ruch v ČR zajišťuje na čtvrt milionu pracovních míst a tvoří tři procenta hrubého domácího produktu. Jen v březnu se počítá s propadem tržeb v cestovním ruchu o zhruba 20 miliard korun. V případě trvání současných vládních omezení do konce dubna, spotřeba cestovního ruchu, tedy poptávka návštěvníků, kteří tráví dovolenou v Česku, klesne o 142 miliard korun. Přímo bude ohroženo zhruba 173.000 plných pracovních úvazků. Pokud by omezení proti šíření nákazy pokračovala do konce června, propad bude o 202 miliard korun a ohroženo 246.000 pracovních míst.