Priority evropských dotací po roce 2020 - to bude hlavní téma setkání s představiteli Evropské komise o takzvané politice soudržnosti, které se uskuteční v pátek na Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze. Zúčastní se ho mimo jiné generální ředitel pro regionální a městskou politiku Marc Lemaître a ředitelka Manuela Gelengová z generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.

"Zástupci Evropské komise na setkání s národními experty a odbornou veřejností představí, jak vnímají priority financování politiky soudržnosti v České republice po roce 2020," uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Živý přenos můžete sledovat zde:

Podle poslední analýzy hospodářské a sociální situace, kterou vypracovala Evropská komise, by Česká republika po roce 2020 měla peníze z unijních fondů využívat na podporu inovací, zeleného hospodářství, na rozvoj dopravních a datových sítí nebo na podporu rozvoje zaostalejších oblastí země. Zástupci České republiky budou zase při jednáních usilovat především o to, aby o využití prostředků co nejvíce rozhodovaly samy členské země. Vyplývá to mimo jiné z dosavadních vyjádření premiéra Andreje Babiše.

Podle návrhu budoucího víceletého rozpočtu EU z loňského května by ČR měla z nové podoby evropských fondů v rámci politiky soudržnosti získat až 17,8 miliardy eur, tedy asi 454 miliard Kč v cenách roku 2018. Tyto peníze by podle komise měly v Česku po roce 2020 přispívat zejména k "inovativní a chytré průmyslové transformaci", například podporou výzkumu a možností inovovat a přejímat i vyvíjet rozvinuté technologie. Pomoci by měly občanům, firmám i státní správě využívat výhod digitálních technologií a podporovat konkurenceschopnost malých a středních firem.

České hospodářství by se podle komise mělo s pomocí unijních fondů "zazelenat", tedy orientovat se na nízkouhlíkové technologie a čistou produkci energií, vyšší energetickou účinnost a obnovitelné zdroje. S tím souvisí také snaha o zvýšení odolnosti vůči klimatickým změnám, včetně třeba udržitelného vodohospodářství.

Třetím navrženým cílem je rozvoj dopravní infrastruktury s celoevropským přesahem, i rozvoj příměstské a regionální dopravní sítě a sítí digitálních. Evropské fondy by měly také podporovat lepší přístup žen a znevýhodněných skupin ke vzdělání, zvyšování kvalifikací a na pracovní trh. Napomáhat by měly lepší integraci těch nejchudších skupin a zlepšovat jejich přístup k sociální či zdravotní péči.

Komise v analýze také upozornila, že mezi faktory ovlivňujícími úspěšné čerpání z evropských fondů je schopnost úřadů efektivně řídit využívání evropských prostředků, větší připravenost příjemců žádat peníze i na vysoce kvalitní projekty či lepší systém zadávání veřejných zakázek.