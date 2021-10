Zástupci ČR a Tchaj-wanu podepsali další memoranda o spolupráci

Praha - Zástupci Česka a Tchaj-wanu dnes podepsali pět nových memorand, která mají rozšířit jejich spolupráci v internetové bezpečnosti, ve vesmírném průmyslu, ve vývoji technologií katalyzátorů nebo v přesném strojírenství. Oznámil to po česko-tchajwanském obchodním setkání v Praze ministr a předseda Národní rozvojové rady Tchaj-wanu Kchung Ming-sin, který vedl největší tchajwanskou obchodní misi v ČR v historii obou zemí. Jednání navázalo na loňskou cestu senátorů na Tchaj-wan pod vedením předsedy horní komory Miloše Vystrčila (ODS).

"Jsme přesvědčeni, že rozvojem spolupráce s Tchaj-wanem jednak nic neporušujeme, jednak potvrzujeme svoji svébytnost, suverenitu a samostatnost," řekl na tiskové konferenci Vystrčil. Reagoval tak na dotaz, zda prohloubení spolupráce nepovede ke zvýšené nelibosti pevninské Číny, která Tchaj-wan považuje za svou součást. "Napomáháme tomu, abychom v České republice fungovali způsobem, který je pro nás výhodný," podotkl Vystrčil. "Naší povinností je chovat se tak, abychom zůstali svobodní, abychom podporovali demokracie na jiných místech světa a abychom se chovali tak, že to bude pro nás hospodářsky výhodné," dodal.

Česko a Tchaj-wan mají podle Vystrčila velmi dobrou perspektivu spolupráce v elektromobilitě a polovodičových technologiích, v bankovnictví, ve zdravotnickém materiálu nebo podpoře cestovního ruchu. Zmínil tchajwanský dar respirátorů i linky na jejich výrobu a český dar vakcín proti koronaviru pro Tchaj-wan. Kchung Ming-sin to označil za "cyklus dobra a vzájemné pomoci", Vystrčil k tomu přidal "koloběh vzájemné podpory demokracií".

Šestašedesátičlenná tchajwanská delegace, v níž je kromě pěti desítek podnikatelů ministr pro vědu a výzkum Wu Čun-čung, přijela do Česka v rámci pravidelných bilaterálních hospodářských konzultací, které jsou pořádány od roku 2016 ve spolupráci s českým ministerstvem průmyslu a obchodu. V delegaci jsou zástupci Výzkumného institutu pro průmyslové technologie (ITRI), Národní vesmírné organizace nebo Rozvojové agentury Asia Silicon Valley. Mezi firmami je například SEMI / Asociace výrobců čipů nebo zástupci dvou bank, které by v Česku mohly mít pobočky.

Předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nezávislý) připomenul, že Evropský parlament ve shodě s českým Senátem apeloval na to, aby se mezi EU a Tchaj-wanem vyjednala investiční dohoda. Tchaj-wan patří mezi nejkonkurenceschopnější a nejinovativnější ekonomiky světa a ČR představuje díky své strategické poloze v centru Evropy a vzdělaným lidem rovnocenného partnera, uvedl předseda Česko-tchajwanské obchodní komory Pavel Diviš. Česko by podle něj mohlo využít rozhodnutí tchajwasnkých společností přesunout výrobu v sektoru vyspělých technologií z Číny do bezpečnějších třetích zemí.