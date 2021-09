Zástupci ČR a Polska jednají v Praze o problematice dolu Turów

Praha/Varšava - Zástupci Česka a Polska dnes jednají o situaci kolem hnědouhelného dolu Turów. ČTK to sdělil mluvčí polského ministerstva klimatu a životního prostředí Aleksander Brzózka. Polští vyjednávači podle polského tisku zvažovali zrušení dnešní cesty do Prahy. České ministerstvo životního prostředí zatím na dotazy ČTK nereagovalo. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes zopakoval, že jde o odbornou, nikoli politickou záležitost. Polská strana měla podle něj dostatek času na to, aby problém sama řešila.

Podle Česka důl mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Soudní dvůr Evropské unie v pondělí uvalil na Polsko pokutu půl milionu eur denně (asi 12,7 mil. Kč) za neuposlechnutí předchozího soudního příkazu k přerušení těžby v dole Turów.

Unijní soud už v květnu vydal na základě české žaloby předběžné rozhodnutí o zastavení těžby v dole. Polská vláda reagovala oznámením, že důl zavřít nehodlá, a stejné stanovisko zaujal také generální ředitel společnosti PGE, vlastníka dolu. Náhlé zastavení těžby by podle Polska ohrozilo energetickou bezpečnost země a tisíce pracovních míst. Soud následně vyměřil Polsku zmíněnou pokutu.

Předseda polské vlády Mateusz Morawiecki poté obvinil Česko, že se v řešení sporu chová "absolutně bez dobré vůle". Premiér kvůli tomu zrušil i plánovanou čtvrteční cestu na demografický summit v Budapešti, kterého se ve čtvrtek zúčastnil také český ministerský předseda Andrej Babiš (ANO). Novinářům řekl, že se mu nechce věřit, že by Morawiecki nedorazil kvůli Turówu.

Podle Babiše nejde o politickou, ale odbornou záležitost, což zopakoval i dnes. "V Polsku se zdá, že se to stalo nějakou politickou záležitostí. Mně se nechce věřit, že by pan Morawiecki skutečně dělal ty věci, které komunikují média," uvedl premiér.

Jako předseda vlády o věci nikdy nejednal, činí tak experti, řekl. Česko se na Polsko obracelo už před několika lety, odezva však nebyla žádná, uvedl Babiš. "Polská strana měla dostatek času na to, aby tento problém řešila, bohužel ho nechtěla řešit," poznamenal. Bylo proto nutné záležitost řešit přes Evropskou komisi.

Podle Babiše současný spor ale nemůže narušit vzájemné vztahy v rámci Visegrádské skupiny (V4), kam kromě Polska a Česka patří i Slovensko a Maďarsko. „Z naší strany určitě ne,“ uvedl.

Mluvčí polské vlády Piotr Müller podle agentury PAP ve čtvrtek uvedl, že na stole je nabídka pomoci regionu dotčenému těžbou v Turówu v řádu 40-50 milionů eur (1 až 1,25 miliardy korun), o které byl informován rovněž český velvyslanec v Polsku. Ivan Jestřáb byl pozván na ministerstvo zahraničí, kde jej náměstek ministra Szymon Szynkowski vel Sek informoval o návrhu na ukončení sporu, uvedl mluvčí Müller podle serveru Forsal.pl.

České ministerstvo zahraničí na twitteru informovalo, že velvyslanec ve Varšavě nebyl předvolán, pouze diskutoval o záležitostech kolem Turówa na polském ministerstvu zahraničí. Jde podle něj o běžnou diplomatickou praxi. "Jsme i nadále připraveni pokračovat s Polskem v jednáních o řešení tohoto složitého mezinárodního sporu," poznamenala česká diplomacie.