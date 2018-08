Praha - Školy mají stále větší problémy sehnat kvalitní učitele. Chybějí zejména kantoři pro první stupeň, matematiku, informační technologie a přírodovědné předměty. Shodli se na tom zástupci školských asociací, které oslovila ČTK. Platy ve školství podle nich nerostou dost rychle, a absolventi pedagogických fakult tak raději i nadále hledají zaměstnání jinde.

"Myslím si, že se situace horší, protože ze škol odchází víc důchodců, než k nám přichází absolventů," uvedla předsedkyně Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová. Podle ní mají školy takové potíže najít zaměstnance, že už si je nemohou vybírat. "My jsme se shodli, že už nejde o výběr, že už nehledáme kvalitního učitele, ale že hledáme kohokoli, kdo splní kvalifikaci a je ochoten se před děti postavit," řekla.

S tím souhlasí i předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček. "Ve chvíli, kdy začnete shánět učitele, tak zjistíte, že nemáte vlastně koho," prohlásil. Podle něj jde v posledních letech o setrvalý stav, který se nezlepšuje. "Je to pořád stejné, možná v některých případech i horší, protože některé aprobace se dají sehnat velmi těžko," doplnila ho předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

Školám chybějí zejména učitelé matematiky, fyziky, chemie nebo informatiky. Základní školy se vedle toho podle Stýblové potýkají s nedostatkem učitelů pro první stupeň. Odborné školy začínají mít podle Zajíčka také potíže sehnat kantory na elektro nebo stavaře. Problémy jsou podle něj i s hledáním kvalifikovaných učitelů cizích jazyků. Naopak dost pedagogů se uchází o místo učitele základů společenských věd, dějepisu, zeměpisu nebo hudební výchovy, dodal.

Za přetrvávajícím nedostatkem zájmu o práci ve školství je podle zástupců ředitelů řada důvodů. Jedním z hlavních je podle nich to, že reálné příjmy učitelů zůstávají navzdory růstu platů stále příliš nízké. "Je to o tom, že platy začaly stoupat pozdě," řekl Zajíček. Platy se navíc v poslední době zvyšovaly i jiným profesím. Podle zástupců školských asociací by proto bylo třeba, aby zaměstnanci ve školství dostali přidáno rychle víc.

Loni měli učitelé v průměru plat 31.632 korun, přičemž průměrná mzda v zemi činila 29.504 korun hrubého měsíčně. Přidáno dostali naposledy v loni v listopadu, a to o 15 procent. Současný návrh rozpočtu na příští rok počítá s dalším růstem platů pedagogů od ledna, a to opět o 15 procent, z toho deset procent do tarifu. Vláda se ve svém programu zavázala zvednout průměrný plat kantorů do roku 2021 na 46.000 korun.

Zástupci asociací se shodli, že vedle nízkých platů odrazují lidi od učitelské profese i další věci. Jde třeba o nízkou společenskou prestiž tohoto povolání, malé možnosti kariérního postupu nebo nedostatek peněz na odměny pro kvalitní učitele. Situaci v současnosti zhoršuje i obecně nízká nezaměstnanost, podotkla Stýblová.

Ředitelé se domnívají, že ke zlepšení nynějšího stavu by mohlo pomoct také zavedení delší praxe při studiu pedagogických fakult. Podle Stýblové nyní nemotivují studenty k práci s dětmi tak, aby si k profesi vybudovali pevný vztah. Problémem je i nedostatek kvalitních zájemců o tyto fakulty, dodal Zajíček. Do škol v současnosti nastupuje zhruba polovina jejich absolventů a čtvrtina z nich ze školství odchází do pěti let.