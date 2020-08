Zástupci ANO a ČSSD projednají bonus pro důchodce a kurzarbeit

Praha - O mimořádném příspěvku pro důchodce ve výši až 6000 korun budou dnes jednat premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Vláda chce seniorům bonusem, který ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) označila za rouškovné, kompenzovat jejich náklady, uvedl Hamáček. Maláčová dnes bude jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou a místopředsedou vlády Karlem Havlíčkem (oba za ANO) o dalším nastavení podpory zaměstnavatelům na udržení pracovních míst, takzvaném kurzarbeitu.

Na vyplacení mimořádného bonusu důchodcům je podle Hamáčka i Schillerové v koalici shoda. Hamáček uvedl, že bude jednodušší ho z hlediska státního rozpočtu poskytnout ještě letos a jeho výše by se měla pohybovat mezi 5000 a 6000 korun. Maláčová je otevřená možnosti příspěvek rozdělit do celého roku na 12 pětisetkorunových částek, řekla. Podle Schillerové by šestitisícová částka nebyla únosná pro státní rozpočet. Babiš předpokládá, že dohody na bonusu se podaří dosáhnout už dnes, oznámit ji chce společně s Hamáčkem po jejich schůzce.

Podle propočtu ministerstva financí by příspěvek 6000 korun přišel státní pokladnu na 18 miliard Kč. Zástupci opozice záměr kritizují jako populistický a rozpočtově nezodpovědný, než plošně přidat všem je podle některých z nich vhodnější vylepšit nejnižší důchody. Havlíček v neděli uvedl, že návrh je v rozpočtu "ustojitelný".

Příspěvky na udržení pracovních míst vláda vyplácí firmám postiženým karanténami nebo útlumem ekonomiky v době pandemie nového koronaviru. Program Antivirus měl být ukončen s koncem srpna, vláda ho však podle Maláčové zřejmě prodlouží o dva měsíce nebo až do konce roku. Schillerová to podporuje jen u jednoho ze tří typů podpory v programu Antivirus, u dalšího chce vést diskusi. Delší trvání programu požadují firmy a odbory, někteří ekonomové jsou ale pro jeho co nejdřívější ukončení. Náklady na tři části programu Antivirus se prozatím pohybují kolem 30 miliard korun.