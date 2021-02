Zástupce škol: Uzávěra 1. a 2. tříd bude potíž hlavně pro rodiče

Praha - Uzavření prvních a druhých tříd bude podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého zřejmě větší problém pro rodiče než pro školy. Pokud potrvá distanční výuka těchto dětí tři týdny, školy to podle něj dobře zvládnou. S uzavřením škol počítá, i když o něm vláda zatím definitivně nerozhodla. Podle vedoucí platformy Ředitelky a ředitelé mateřinek Andrey Benešové měla vláda provoz školek omezit již dříve. Situace se v nich od podzimu nadále zhoršila, řekla.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek oznámil, že kabinet počítá s uzavřením dosud otevřených školek, prvních a druhých tříd základních škol, speciálních škol a dětských skupin. Otevřené by měly být jen školy vyčleněné pro děti pracovníků záchranných složek. Většina žáků a studentů má už nyní kvůli epidemii covidu-19 povinnou výuku na dálku. Zbytek škol by se měl uzavřít pravděpodobně od pondělí 1. března.

"My už s tím počítáme," řekl Černý. Podotkl, že takový vývoj moc nečekal, ale že respektuje rozhodování epidemiologů. Pokud by uzavření prvních a druhých tříd trvalo tři týdny, jak zástupci vlády avizovali, tak by to podle Černého pro výuku nemělo znamenat větší komplikace. Děti se budou učit na dálku podobně jako už v říjnu a listopadu. Větší problém vidí na straně rodičů. "U takto malých dětí oni s nimi budou muset zůstat doma a budou muset jim s tím pomáhat," uvedl. "My jako školy to zvládneme. Pro nás distanční výuka první a druhé třídy a třeba čtvrté třídy není vlastně rozdíl," dodal.

Už ve středu uvedl, že nicméně považuje za velmi smutné, že se ČR dostala do současné špatné epidemické situace, a klade si otázku proč. Dnes doplnil, že chyba se zřejmě udělala už při nastavování protiepidemických opatření v září, protože od té doby se potíže táhnou. "Nějaká rozhodnutí se asi udělala špatně," řekl. "To, že jsme na tom takto nejhůř a takovou dlouhou dobu, to je fakt divný," poznamenal. Doplnil, že potíž vidí i ve snaze lidí obcházet různá nařízení a neschopnosti se na něčem dohodnout a respektovat to.

Podle Benešové, která je ředitelkou Mateřské školy Paculova v Praze 14, se situace ve školkách výrazně zhoršila už v říjnu. V současnosti je podle ní situace v mateřinkách ještě horší než na podzim. "Už vlastně pomalu není školka bez karantény," uvedla. "Divím se, že to (uzavření školek) neudělali už dávno, protože to je vážně semeniště nákazy nejenom kvůli dětem," řekla. Poukázala na to, že v šatnách se denně ráno i odpoledne setkává velké množství rodičů. Podotkla, že ale chápe, že pro pracující bude nyní uzavření školek komplikace.

Až se školky znovu otevřou, uvítaly by podle ní možnost testování dětí i pedagogů na covid-19 ze slin. Děti podle ní nyní mívají covid-19 bez příznaků a kvůli tomu se infekce často odhalí, až když se rozšíří i mezi učitelky.

Dobu uzávěry podle ní mohou školky využít například ke kompletní dezinfekci prostor a vybavení. Povinné vzdělávání dětí z posledního ročníku jich zřejmě většina bude organizovat tak, že budou rodičům jednou za týden až dva týdny posílat e-maily s pracovními listy či básničkami pro děti, dodala.