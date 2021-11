Zástupce škol: Samotné testy ve školách nepomůžou, covid se šíří i mimo ně

Praha - Dva termíny plošného testování žáků na covid-19, které zřejmě v pátek schválí vláda, asi podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce samy šíření nákazy nezamezí. Děti si totiž virus přinášejí i z prostředí mimo školu, kde se protiepidemická opatření tolik nedodržují, řekl Zajíc ČTK. Screeningové testování podle něj ale může ukázat stav, který nyní ve školách je. Epidemická situace v nich se podle něj výrazně zhoršuje.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes v rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že vláda v pátek rozhodne o plošném testování na covid-19 ve školách. Uskutečnit by se mělo 22. a 29. listopadu. Kabinet, který dnes podal demisi, projedná také plány na uzavření některých akcí pro neočkované od 29. listopadu. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) by testování ve školách mělo přispět k lepší ochraně škol před šířením nákazy a zajištění prezenční výuky.

Podle Zajíce ale samotné testování ve školách asi nepomůže. "Co máme zkušenosti, tak spousta nákaz, které se objevují, nepochází vůbec ze školního prostředí, ale pochází to třeba z prostředí různých kroužků a mimoškolních aktivit, kde ten systém je mnohem méně kontrolován, než je to třeba ve škole," uvedl. Školy se podle něj snaží dodržovat všechna hygienická pravidla, ale v současnosti to nestačí. "Situace ve školách se dost výrazně horší," řekl.

Dva termíny testování podle něj budou jen zjištěním stavu, který existuje. „Není to bariérové testování, je to v podstatě screening, který má popsat situaci plus odchytnout ty nejkřiklavější případy. Musím říct, že třeba v tom testování, které probíhá teď, tak ty záchyty jsou tam mnohem větší a častější, než byly v těch předchozích testováních,“ řekl.

To, zda by bylo lepší pravidelné testování, nechtěl posuzovat. Bude podle něj záležet i na tom, jak se bude dál vyvíjet celková situace. "Pro nás je dobré to, že máme aspoň nějakou informaci o tom, jaký stav je, což rozhodně vítáme," řekl. Podotkl, že s testováním se pro školy pojí i řada problémů, a to třeba s rodiči, kteří ho odmítají.

V základních a středních školách v ČR je kolem 1,4 milionu žáků. Plošné testování podstoupili naposledy ve třech termínech na začátku září, potvrdilo se při něm 438 pozitivních případů. V polovině října hlavní hygienička Pavla Svrčinová uvedla, že od začátku školního roku se ve školách zjistilo asi 2420 žáků pozitivních na covid-19. Do karantény podle ní do té doby muselo 12.000 dětí, uzavřeny byly čtyři školy. Vláda potom schválila tři termíny lokálního testování v okresech s větším výskytem nákazy. Jeho první termín v osmi ze 77 okresů odhalil zhruba 700 nakažených. Další kolo testování bylo toto pondělí v 31 okresech, třetí bude ve 23 okresech 15. listopadu.