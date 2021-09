Zástupce domu dětí: Kroužky by měly být do 20 lidí, aby se nemuselo testovat

Praha - Ve volnočasových střediscích se děti nebudou muset testovat na covid-19, pokud jich do kroužku nebude chodit víc než 20 starších šesti let. Většina kroužků bude mít i proto letos do 20 účastníků. Pokud by byla skupina větší, musely by děti předložit výsledek testu na covid-19. V případě, že nebudou mít test ze školy, měly by si přinést samotest nebo potvrzení z veřejného testovacího místa. Pro všechny bude povinné nošení roušek na chodbách. ČTK to řekl předseda Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže a ředitel Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy Libor Bezděk. Zájem o kroužky očekává podobný jako v minulosti.

Podle Bezděka by povinnost testování na covid-19 podle stávajících pravidel neměla být pro kroužky problém. Testy jsou potřeba pro účast na zájmové činnosti dětí od šesti let ve skupině nad 20 lidí. Venku se může sejít do 2000 lidí a uvnitř do tisíce. Platnost antigenních testů je 72 hodin, u přesnějších PCR testů sedm dní. Domy dětí tomu podle Bezděka svou činnost přizpůsobí.

Na rozdíl od základních a středních škol nedostaly domy dětí a střediska volného času od státu žádné testy ani příspěvek na jejich pořízení. Ve školách se žáci mají nyní třikrát otestovat dodanými antigenními testy. V případě, že si místo toho zajistí přesnější PCR testy, dostanou 200 korun za jeden. Termíny testování stanovila vláda zatím na 1. či 2. září, 6. a 9. září. Pokud by se nákaza ve škole za první dva termíny potvrdila u víc než 25 na 100.000 provedených testů, testování tam bude pokračovat do konce září, vždy jednou týdně.

Většina kroužků zahájí činnost třetí týden v září. Je tedy možné, že děti už v té době nebudou mít k dispozici výsledky testů ze školy. Podle Bezděka se i proto budou domy dětí snažit rozdělit účastníky kroužků do skupin po nejvýše 20, aby se na ně testování nevztahovalo. Ve větších kroužcích si pak budou moct přinést samotest a provést ho na místě nebo budou moct využít potvrzení z veřejného testovacího místa.

V případě, že by děti podstupovaly antigenní test ve volnočasovém středisku, jeho výsledek by platil stejně jako v případě škol 72 hodin. Domy dětí a střediska volného času patří rovněž mezi školská zařízení. Výsledek samotestu provedeného na kroužku by proto děti do tří dnů mohly využít třeba i ve skautu, který mezi školská zařízení nepatří. Naopak samotest ze skautu nebo sportovního klubu by se ale pro kroužky ve volnočasových střediscích neuznával, což Bezděk označil za nesmysl.

V domech dětí budou podle Bezděka platit hlavně základní hygienická opatření proti covidu-19. "Jenom budou mít děti roušky v budově, pak při činnosti si je budou sundávat," řekl. Kromě toho se podobně jako už na jaře bude hodně větrat a dbát na dezinfekci, dodal. Případné zpřísnění podle něj bude záležet na vývoji epidemie.

Zápisy do kroužků teprve začaly, takže zájem se vyjasní až v příštím týdnu, doplnil. Očekává podobný jako v letech před epidemií. Hojná účast podle něj byla i na letních akcích.