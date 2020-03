Zastavení letů do USA se dotkne tisíců Čechů, firem zatím méně

Praha - Zastavení leteckého provozu mezi Evropou a Spojenými státy se negativně dotkne několika tisíců Čechů, kteří plánovali do zámoří vycestovat. U tuzemských leteckých společností naopak zatím bude vliv omezení malý, velké ztráty zaznamenají hlavně velcí evropští dopravci. Vyplývá to z informací odborníků na leteckou dopravu pro ČTK. USA zavedly kvůli šíření koronaviru od páteční půlnoci 30denní zákaz cestování z Evropy do země, výjimkou je Velká Británie.

"Pro následující měsíc se toto nové opatření dotkne několika tisíců Čechů, kteří do Spojených států měli v plánu vycestovat. Hlavním důvodem cest jsou turisticky lákavé cíle. Většinou se jedná o cesty do New Yorku, L.A., Miami, San Francisca, Bostonu či Chicaga," uvedla ředitelka letenkového oddělení Student Agency Věra Janičinová. Severoamerické destinace se podle ní letos na jaře navíc staly částečnou alternativou za asijské destinace, kterým se letos na jaře s ohledem na šíření nemoci turisté vyhýbají.

Mezi Evropou a Spojenými státy je nyní denně provozováno přibližně 2000 letů, v letní sezoně, kdy je poptávka vyšší, jde až o 2500 letů za den. Podle experta na leteckou dopravu společnosti Deloitte Jakuba Habarty bude mít zastavení provozu největší dopad na letecké skupiny kolem Air France-KLM a Lufthansy, profitovat naopak mohou British Airlines, protože Velké Británie se omezení zatím netýká.

Českých leteckých společností by se zastavení letů mělo dotknout zatím méně. Tuzemští dopravci Smartwings a ČSA totiž do Spojených států nelétají. Určité ztráty podle Habarty hrozí v případě prodloužení zákazu pražskému letišti a odbavovacím společnostem kvůli blížící se letní sezoně a plánovanému obnovení sezonních přímých letů do USA po zimě. Letiště Praha zatím počítá se spuštěním linek do USA od května. Habarta ovšem upozornil, že současná krize se může protáhnout, což bude mít dopad i na termín a míru obnovení linek. Z Prahy by se mělo létat do Chicaga, New Yorku, Newarku a Filadelfie. Oslabit ovšem může i provoz na linkách do jiných evropských měst, které cestující využívali při cestách do Spojených států s přestupem.

Omezování provozu má i další důsledky pro letecký obor v Evropě. Vedle významných škrtů v letových řádech a s tím spojené nižší tržby expert upozornil také na odstavování starších letadel dříve, než bylo původně plánováno. Dalším trendem je pak zvyšování flexibility podmínek letenek, často s termíny až do léta. Většina dopravců ruší poplatky za změnu rezervací letenek a nabízejí je zdarma. Od dnešního dne se to týká i českých dopravců.

Dlouhodobé dopady zákazu cestování do USA je zatím předčasné předpovídat. Podle Habarty bude záležet na době trvání omezení a také na tom, jakým způsobem budou letecké společnosti upravovat své kapacity zejména flotil a personálu.

Americký prezident Donald Trump v oznámení o zákazu cest obvinil Evropskou unii, že nekoná dostatečně rychle proti "cizímu viru". Shluky případů nákazy v USA podle něj "zaseli" cestující z Evropy. Spojené státy budou podle něj situaci sledovat, aby mohly případně cestování obnovit dříve.