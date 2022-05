Zastavení dodávek plynu přes ukrajinskou stanici Sochranovka nemá vliv na ČR

Praha - Zastavení dodávek plynu přes ukrajinskou stanici Sochranovka nemá vliv na dodávky plynu do České republiky. Touto cestou do ČR proudí jen malá část dodávek, více než 99 procent plynu přitéká z Německa. Na twitteru to dnes uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Požadavky na tranzit ruského plynu přes ukrajinskou měřicí stanici Sochranovka dnes klesly na nulu. Uvedla to agentura Reuters. Kyjev už v úterý varoval, že tranzit plynu do Evropy touto cestou kvůli aktivitám ruských okupačních sil v oblasti přeruší, ale upozornil, že dodávky je možné přesměrovat přes propojovací bod Sudža. Přes stanici Sochranovka proudí asi třetina dodávek plynu, který se z Ruska do EU přepravuje přes Ukrajinu. Tok plynu přes slovenský hraniční uzel Veľké Kapušany pokračuje, ale kvůli slabému zájmu evropských odběratelů se snížil.

"Dodávky plynu do ČR jsou plynulé a tuzemské zásobníky se plní tempem přes 25 milionů kubíků za den, což odpovídá přibližně dvojnásobku denní spotřeby v létě. Současné tuzemské zásoby přesahují 1,25 miliardy kubíků a jsou více než dvojnásobné oproti loňsku," uvedl Síkela.

Společnost Net4Gas, provozovatel přepravní soustavy pro zemní plyn v ČR, zaznamenala dnes nárůst tranzitu plynu přes Českou republiku ze západu na východ. "To naznačuje, že některé objemy tranzitu plynu mohly být přesměrovány z ukrajinského koridoru na severní exportní trasu například přes Bělorusko, Polsko a Německo," řekl ČTK mluvčí Net4Gas Vojtěch Meravý.

"Dodávky plynu do ČR poslední rusko-ukrajinský spor o způsob přepravy přes ukrajinské území nikterak neovlivní a zřejmě nebude mít ani významnější cenové důsledky," řekl analytik společnosti ENA Jiří Gavor. Stanice Sochranovka se podle něj nachází v Luhanské oblasti pod kontrolou Ruska dlouhodobě a spory, zda se odčerpává plyn, nebo se neodčerpává, nelze nezávisle ověřit. "Nicméně je pochopitelné, že se Ukrajina snaží získat co největší kontrolu nad svým přepravním systémem, jehož poškození se obě válčící strany zatím úzkostlivě vyhýbají. I v případě naprostého přerušení přepravy plynu přes Ukrajinu, což není na pořadu dne, jsou k dispozici trasy přes Baltské moře a Polsko. Z pohledu evropských odběratelů jsou zatím závazky plněny," uvedl Gavor.

"Sledujeme jednu z dalších manipulací Ruska s trhem, respektive jeho snahu vytvářet obavy a šířit paniku a tím ovlivňovat cenu. V tomto případě jde pravděpodobně o snahu ukázat na Ukrajinu jako na zdroj problému s dodávkami plynu. Strategicky to moc nedává smysl, ale možná, že už Rusko pochopilo, že jeho dodávky plynu do EU střednědobě skončí a snaží se nyní alespoň takticky dosahovat co nejvyššího zisku," uvedl ředitel strategie EGÚ Brno Michal Macenauer.

Technické bariéry přesměrování plynu do uzlu Sudža podle něj pravděpodobně nejsou. "Uzavření uzlu Sochranovka však může zkomplikovat dodávky plynu ze střední Asie. Odpovědí na straně kteréhokoliv odběratele ruského plynu by mělo být jednoznačně zintenzivnění příprav přechodu na dodávky plynu ve formě LNG," dodal Macenauer.

Ukrajinský provozovatel plynovodů GTSOU sdělil, že ode dneška zastaví dodávky po této trase kvůli zásahu vyšší moci. Tato klauzule se uplatňuje, když podnik zasáhne událost, kterou nemůže sám nijak ovlivnit. Z přerušení firma obvinila Moskvu a nabídla přesun dodávek přes jiné trasy. Plynovod přes Sochranovku vede přes Luhanskou oblast, jejíž část je pod kontrolou proruských separatistů.