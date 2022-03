Zásoby ropy stačí k pokrytí poptávky v Česku, ujišťuje Unipetrol

Praha - Petrochemická skupina Orlen Unipetrol má dostatečné zásoby ropy a její produkce pohonných hmot dostačuje k pokrytí současné poptávky v Česku. Společnost, která provozuje rafinerie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, to dnes uvedla v tiskové zprávě. Firma ujistila, že je připravena i na případné zastavení dodávek ropy z východu.

Orlen Unipetrol v posledních letech diverzifikoval dodávky ropy a testoval použitelnost různých druhů této suroviny ve svých rafinériích. Zásoby ropy i produkce paliv jsou na dostatečné úrovni k pokrytí současné poptávky v České republice, uvedla firma.

Dodávky ropy do rafinerií jsou podle Unipetrolu průběžné a podle dlouhodobého plánu. "Navíc provádíme dodatečné spotové nákupy mimo Evropu," uvedl mluvčí společnosti Pavel Kaidl. Firma podle něj monitoruje situaci a je připravena na jakýkoli scénář, včetně úplného zastavení dodávek z východního směru, tak, aby zajistila provoz ve svých rafineriích v Česku, Polsku a Litvě.

Hospodářské noviny dnes uvedly, že rafinerie společnosti Total v saské Leuně a rafinerie OMV v rakouském Schwechatu omezily dovoz ropy do Česka nebo ji nabízí za výrazně vyšší ceny, než jsou na trhu. Situaci komplikuje i to, že v bratislavské rafinerii Slovnaft začala v březnu pravidelná odstávka. Podnik přitom pokrývá asi pětinu tuzemské spotřeby a má vlastní produktovod pro dodávky nafty a benzinu do skladů státního podniku Čepro. Celkově se do Česka ze zahraničí dováží zhruba třetina paliv.

Skupina Orlen Unipetrol je jediným zpracovatelem ropy v ČR a jedním z nejvýznamnějších výrobců plastů. Do září 2018 se akcie společnosti obchodovaly na pražské burze. Od roku 2005 je Unipetrol součástí polské skupiny PKN Orlen, která je od října 2018 jediným vlastníkem firmy.