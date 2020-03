Zásobování podle hejtmanů selhává, premiér Vojtěcha odvolat nechce

Praha - Ministerstvo zdravotnictví podle hejtmana Vysočiny pověřeného vedením Asociace krajů Jiřího Běhounka (ČSSD) a pardubického hejtmana Martina Netolického (ČSSD) selhává v zásobování svých organizací ochrannými prostředky. Netolický premiéra Andreje Babiše (ANO) vyzval k odvolání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Podle premiéra na to ale není vhodná chvíle. Z páteční dodávky respirátorů, totiž ministerstvo odebralo 200.000 respirátorů, ačkoli zásilka byla určena pouze pro silové složky státu a kraje, uvedl v České televizi. Do regionů tak šlo méně ochranných pomůcek. V páteční zásilce z Číny bylo 1,1 milionu respirátorů. Běhounek dnes v tiskové zprávě uvedl, že hejtmani si v noci podíly pro své kraje rozebrali a připravují jejich rozdělování. Vláda od pondělí systém distribuce změní.

Podle Běhounka resort zdravotnictví původně deklaroval, že má svoje dodávky ochranných pomůcek, ale ve skutečnosti nemá žádné. Hejtman tudíž předpokládá, že bude do zdravotnictví směřovat i část dodávek očekávaných během víkendu. Stát podle něj nenechá například záchranné služby v problémech. "My si samozřejmě uvědomujeme, že i tyto organizace nutně ochranné prostředky potřebují, nicméně bez přesně daného systému to fungovat nemůže," uvedl v tiskové zprávě.

Běhounek bude s vládou prostřednictvím videokonference jednat v pondělí. Chce, aby celé zásobování ochrannými pomůckami řídilo ministerstvo vnitra. Vydělení zdravotnictví ze systému krizového zásobování podle něj nefunguje a považuje ho za chybu.

Dodávky roušek a respirátorů letadly označil Běhounek ve chvíli, kdy cesta po zemi není jistá kvůli uzavírání trhu v jednotlivých zemích, za jediné spolehlivé. "Všechny ostatní jsou rizikové," uvedl Běhounek s tím, že i do krajů se některé objednávky nedostaly.

Netolický chce, aby Vojtěcha nahradil předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula."Pane premiére, prosím. Jediný, kdo v této zemi je schopen řídit tuto krizovou situaci jen pan náměstek Prymula. Je podle mě na čase, aby řídil celý resort. Omlouvám se za emoce, ale takto to již nejde," uvedl Netolický.

Babiš ale uvedl, že výzva není na místě. Za Vojtěcha postavil s tím, že po rouškách a dalších pomůckách je ve světě obrovská poptávka. Ani hejtmani se svými nákupy často nepochodili, připomenul. Uvedl také, že nákup respirátorů nejvyšší třídy ministerstva zdravotnictví uvázl v Rotterdamu, kde byla na sklad uvalena karanténa. O budoucnosti zakázky by se mělo rozhodnout v pondělí.

Podle Netolického ministerstvo zdravotnictví Pardubickému kraji navzdory dohodám zkrátilo příděl zdravotnického materiálu přivezeného letecky z Číny. Z první zásilky mělo být krajům dáno k distribuci 450.000 respirátorů FFP2. Pardubický kraj jich měl dostat 26.500.

"Bohužel všechno je jinak. Bylo zjištěno, že ministerstvo zdravotnictví nemá prakticky nic i přes garance, takže se vzalo z kvóty určené krajům, která byla pokrácena o 20 procent," uvedl Netolický. Kraj přitom naléhavě potřebuje zásobit nejdůležitější osoby v systému primární přednemocniční péče, praktické a dětské lékaře či zubaře.

"Bohužel musím říci, že nám dochází trpělivost, respektive u nás v kraji zoufale děláme maximum, abychom uspokojili terén. Nechali jsme už v únoru šít roušky, školy vyrábí dezinfekci, zavážíme, co je k dispozici. Namísto podpory se nám dostávají různé informace a hlavně se pořád mění," uvedl Netolický. Veškerý zdravotnický materiál, který kraj dostal, už byl rozvezen tak, aby byl k vyzvednutí nejpozději v pondělí ráno při otevření ordinací.

Víc než sto tun zdravotnického materiálu včetně roušek a respirátorů doveze večer do Česka ukrajinský letoun An-124 Ruslan. První zdravotnický materiál přivezl z Číny armádní speciál v noci ze středy na čtvrtek, když přepravil 150.000 rychlotestů na koronavirus. V následujících šesti týdnech by měla ochranné pomůcky pravidelně přivážet tři letadla čínských aerolinek i China Eastern. Materiál se ukládá v centrálním skladu u Pardubic, odkud se rozváží dál do krajů.

Pomoc z Ruslanu půjde přes vnitro i záchranářům a nemocnicím

Vláda model distribuce ochranných pomůcek změní. Ministerstvo zdravotnictví bude zásobovat pouze svoje nemocnice, zbytek bude proudit do krajů přes ministerstvo vnitra. Sto tun ochranných pomůcek z obřího letounu Ruslan, který má dorazit do Pardubic, už podle nového modelu rozdělí dnes v noci mezi záchranáře a nemocnice ministerstvo vnitra. ČTK to řekl ministr vnitra a šéf krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Čeká, že ministerstvo zdravotnictví bude oproti plánu chtít část z nákladu pro svá zařízení, jako se stalo v pátek.

Vláda podle Hamáčka rozhodla ve čtvrtek, že distribuce půjde dvěma kanály, přes ministerstvo zdravotnictví měly jít dodávky pro fakultní nemocnice a záchrannou službu. Přes vnitro měly směřovat pomůcky 14 hejtmanům, kteří pomoc rozdělují. "Narazilo to na problém, že ministerstvo zdravotnictví nemá co distribuovat. V pátek tak ministerstvo požádalo, že si rozveze 200.000 respirátorů na fakultní nemocnice. Tam vznikl problém, protože zásilka z letadla byla už rozpočítána. Proto se musely dodávky pro kraje pokrátit," uvedl Hamáček.

S dodávkou 100 tun pomoci, kterou má v noci dopravit obří letoun z Číny, bude podle Hamáčka stejný problém. "Všude v krajích už respirátory jsou, ale nejsou na záchrankách a na fakultních nemocnicích, protože oni to ještě nerozvezli," uvedl. Očekává, že ministerstvo se se svými požadavky ozve. S premiérem Andrejen Babišem (ANO) se Hamáček dohodl, že vnitro bude ode dneška zásobovat vedle krajů i páteřní síť nemocnic i záchranné služby.

"Ministerstvo vnitra je na distribuci vhodnější má hasiče, kteří to realizují," sdělil na dotaz ČTK Babiš. Napsal, že změnu v modelu rozdělování respirátorů a roušek chystá proto, že kraje musí přerozdělovat pomůcky svým nemocnicím a záchranné službě.

Dnes očekávaný obří letoun z jihu Číny veze dva miliony respirátorů N95, pět milionů roušek, 80.000 ochranných brýlí a 120.000 ochranných obleků a 200.000 rychlotestů. Materiál bude vážit asi 106 tun.

Ministerstvo nakupuje v Číně kromě ochranných prostředků i stovky plicních ventilátorů, které pomáhají s dýcháním při těžkém zápalu plic. Hamáček ČTK řekl, že dal pokyn k nákupu do 500 kusů. Zatím je na cestě 50 kusů, které obstarala v Číně skupina PPF miliardáře Petra Kellnera, uvedl.

Vláda dala pokyn k nákupu 200 plicních ventilátorů, 150 z nich mělo zajistit ministerstvo zdravotnictví. Podle Hamáčka je ale zdravotnictví nemá zaplacené, a může se proto stát, že je nedostane stejně jako v případě nákupů roušek a respirátorů.

"Svoje lidi, kteří to tam dělají, jsem poprosil, ať zajišťují plicní ventilátory. První, co se podařilo, jsme se dohodli s PPF, že koupí těch 50. Ty už koupili, ty máme, to je od PPF. A teď jsem dal pokyn, ať koupí úplně všechno do 500," uvedl. Nabídka trhu podle něj dosahuje několika set přístrojů a je třeba reagovat rychle. I kvůli nízkému počtu ventilátorů si podle Hamáčka epidemie v Itálii vyžádala vysoký počet úmrtí a všechny státy se pokoušejí o jejich nákupy.

Problémy s nedostatkem ochranných pomůcek má vyřešit vzdušný most mezi Čínou a Českem, přes který mají být dováženy nákupy ministerstva vnitra. To počítá s týdenními výdaji za miliardu korun. Babiš v pátek v souvislosti s dodávkami do Česka ocenil dobré vztahy prezidenta Miloše Zemana s Čínou, dnes v České televizi uvedl, že se osvědčily kontakty člena představenstva čínské společnosti CITIC Europe Holdings Jaroslava Tvrdíka.