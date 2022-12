Zásobování palivy v Maďarsku je podle firmy MOL v kritickém stavu

Budapešť - Situace kolem zásobování pohonnými hmotami v Maďarsku je kritická a jediným řešením je vytvořit podmínky pro zvýšení dovozu. Uvedla to podle agentury Reuters maďarská ropná a plynárenská společnost MOL. Zahraniční podniky omezily dodávky paliv do Maďarska poté, co tamní vláda loni zavedla cenový strop pro benzin a naftu. Situaci podle firmy MOL v poslední době komplikují snahy lidí vytvářet si zásoby pohonných hmot. Agentura APA dnes s odvoláním na zprávy médií napsala, že zhruba čtvrtina čerpacích stanic v Maďarsku musela kvůli nedostatku paliv dočasně zavřít.

"MOL je nadále odhodlán zabezpečovat dodávky ze svých vlastních produktů, plné zásobování trhu však nelze zajistit bez zvýšení dovozu," uvedla firma. Člen představenstva podniku György Bacsa později dodal, že MOL se snaží zvýšit dovoz ze své rafinerie na Slovensku, ale "dosáhl limitů svých logistických kapacit". "Pohonné hmoty na zhruba 70 našich čerpacích stanicích, coý je čtvrtina sítě, jsou zcela vyčerpány," prohlásil rovněž.

V pondělí společnost MOL oznámila, že se o víkendu potýkala s částečným nedostatkem pohonných hmot v téměř všech svých čerpacích stanicích v Maďarsku. "Začaly panické nákupy a mnozí si dělají zásoby, což vedlo k částečnému nedostatku v téměř celé naší síti čerpacích stanic," uvedla firma. Podle maďarských médií řada lidí vyrazila natankovat do sousedních zemí včetně Slovenska.

Firma MOL v pondělí rovněž uvedla, že její odborníci nepřetržitě pracují na údržbě její hlavní maďarské rafinerie, aby umožnili obnovení plného provozu. V současnosti rafinerie využívá pouze 50 až 55 procent svých kapacit. Dnes společnost oznámila, že plného výkonu by rafinerie měla dosáhnout během několika týdnů.

Maďarská vláda před rokem zavedla pro benzin i naftu cenový strop 480 forintů (zhruba 28 Kč) za litr. Tento limit nyní platí pro automobily v osobním vlastnictví, zemědělská vozidla a vozy taxislužby. Generální tajemník maďarské asociace pro minerální oleje Ottó Grád podle agentury APA uvedl, že nedostatek pohonných hmot bude pokračovat, dokud cenové omezení neskončí.

Cenový strop by měl vypršet na konci prosince. Maďarská vláda nicméně uvedla, že zváží jeho prodloužení na základě informací od společnosti MOL o tom, zda je firma schopna zajistit dodávky, píše Reuters.