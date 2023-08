Zasmáli jsme se tomu, vyloučil Klopp možné Mbappého hostování v Liverpoolu

Liverpool - Trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp vyloučil, že by v následující sezoně mohl v jeho týmu hostovat hvězdný útočník Kylian Mbappé. Francouzský reprezentant má před sebou poslední rok smlouvy v Paris St. Germain a jednou z možností podle médií bylo působení u "Reds". Těmto spekulacím se ale Klopp v rozhovoru pro televizi Sky Germany vysmál.

O odchodu čtyřiadvacetiletého Mbappého se mluví od června, kdy pařížskému velkoklubu oznámil, že neprodlouží kontrakt. Po sezoně 2023/24 by tak mohl odejít zadarmo. PSG svou největší hvězdu nevzal na předsezonní turné do Asie a přiživil spekulace, že se ji pokusí před startem ročníku zbavit.

Média dlouhodobě informují především o zájmu Realu Madrid. Mbappého se v červenci neúspěšně pokusil získat saúdskoarabský klub al-Hilál, který za něj údajně nabídl Paris St. Germain 300 milionů eur (asi 7,25 miliardy korun), čímž by z bývalého útočníka Monaka udělal nejdražšího hráče historie. Sportovní deník L'Équipe ale uvedl, že mistr světa z roku 2018 se v Paříži odmítl sejít se zástupci al-Hilálu.

Vyloučený je s největší pravděpodobností i Mbappého potenciální přesun do Liverpoolu. "Zasmáli jsme se tomu. Mohu říct, že je to opravdu skvělý hráč, ale finanční podmínky nám vůbec nevyhovují. Nerad teď ničím zajímavý příběh, ale co vím, nezakládá se to na pravdě," uvedl Klopp.

"Je možné, že někdo jiný v našem klubu něco připravuje a chce mě překvapit... Ale nestalo se to za celých osm let, co jsem v Liverpoolu. Byla by to premiéra," dodal německý kouč.