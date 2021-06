Zasloužili jsme si víc, litovali Španělé; Švédové velebili Olsena

Sevilla - Trenér španělských fotbalistů Luis Enrique se po utkání se Švédskem na mistrovství Evropy musel smířit s remízou, ačkoliv jeho tým dominoval takřka ve všech statistikách. Hráči "La Roja" přestříleli soupeře 17:4, na přihrávky vyhráli 953:178 a podle analytického účtu Opta drželi míč i v rekordním poměru 85 ku 15 procentům času, přesto získali jen bod. Naopak Švédové byli ze své obrany nadšení, hrdinovi brankáři Olsenovi přinesou i kávu.

"Byli jsme zdaleka lepším týmem. Soupeř se stáhl, my hru zcela ovládli a snažili se z toho vytvořit co nejvíce šancí," řekl agentuře Reuters trenér Enrique. "Čelili jsme fyzicky silnému týmu, ale měli jsme příležitosti na to rozhodnout. Jen jsme je nevyužili," litoval Enrique.

Trojnásobní evropští šampioni sice protáhli sérii bez porážky na devět zápasů a potřetí za sebou neinkasovali, ale po přípravném duelu s Portugalskem už podruhé v červnu remizovali bez branek. Deník AS jejich snahu na titulní straně vystihl slovy "obléhání bez gólu", Mundo Deportivo zase poznamenalo, že "pochybnosti o Španělsku narůstají".

Několik šancí měl Álvaro Morata, ale brankáře Robina Olsena nepřekonal a někteří fanoušci na něj při střídání pískali. "Bylo by lepší, kdyby to nedělali. Máme ještě dva zápasy a můžou nám pomoci," uvedl Enrique a spoluhráče se zastal i Pedri, který se stal v 18 letech a 201 dnech nejmladším španělským fotbalistou, který kdy reprezentoval na ME. "Každý dělá chyby a my jich pár také udělali. On se však snaží v každém zápase vydat maximum," řekl Pedri.

Zatímco tak Švédové potvrdil dobrou obranu, která ze šesti letošních zápasů inkasovala jen jeden gól. Španělsko nadále vyhrálo jen jeden ze svých šesti úvodních zápasů na velkých turnajích, a to proti Česku v roce 2016. "Hráli jsme nyní s týmem, co se rozhodl jen bránit a vsadil na dlouhé nákopy. Nevadí mi to. Prostě tak chtěli hrát a je to naprosto v pořádku," mínil Enrique.

"Zasloužili jsme si určitě víc, ale nezbývá nám nic jiného než dál pracovat. Musíme pokračovat v naší hře a přijmout, že ať už hrajete jakkoliv, bez gólu prostě nevyhrajete. Doufám, že fanoušci stojí za námi," přidal útočník Dani Olmo.

V dalším duelu Španěly čeká Polsko, které prohrálo se Slovenskem 1:2. "Samozřejmě zbývají ještě dva zápasy a rádi bychom tuhle skupinu vyhráli. Pokud by to nešlo, pokusíme se být druzí. Před zápasem s Polskem určitě budou nějaké změny, ale platí, že budeme v každém zápase hrát stejně a snažit se vydat ze sebe maximum," slíbil Enrique.

Fotbalisté Švédska byli po prvním utkání na mistrovství Evropy spokojení se svou pevnou obranou, která znechutila i tak útočný tým, jako je Španělsko. Seveřané si odvezli na úvod turnaje bod ze Sevilly za remízu 0:0 a velebili vedle své defenzivy brankáře Robina Olsena, který zlikvidoval favoritovi řadu příležitostí.

"Byl fantastický," citovala agentura SID švédského obránce obránce Victora Lindelöfa. "Musím ho obejmout a možná mu taky přinést kávu a jídlo. Ulevilo se nám, že jsme ho měli v tomhle zápase za zády," dodal.

Ačkoliv podle portálu Opta drželi Španělé míč z 85 procent celého zápasu a na přihrávky předčili Švédy propastným rozdílem 953:178, Skandinávci udrželi popáté z šesti posledních zápasů čisté konto. Celkem letos inkasovali jen jednu branku.

"Je nám jedno, kolik přihrávek mají. Pokud si ten míč předávají jen mezi sebou a nemohou najít cestu do našeho pokutového území, nevadí nám to. Ve fotbale se počítají góly," řekl Lindelöf, který sám zablokoval několik střeleckých pokusů. "Je mi jasné, že Španělé budou z tohoto výsledku trochu frustrovaní. Kontrolovali hru, měli občas vysunutý presink, nicméně my jsme dobře bránili a často před nimi odehrávali míč pryč. Čím víc pak zápas postupoval, tím víc byli frustrovaní, protože chtěli skórovat," všiml si Lindelöf.

Fakt, že tým udržel čisté konto i proti mistrům Evropy z let 2008 a 2012, potěšil také trenéra Janneho Anderssona. "I když drželi míč, nebyl to z jejich strany žádný déšť šancí. Na druhou stranu nějaké příležitosti měli a řadu dobrých zákroků musel předvést i Robin (Olsen). Španělé jsou při hře s míčem tak brutálně dobří, že je musíte důrazně napadat," řekl Andersson.

Přestože "Tre Kronor" neměli ani jednu střelu na bránu, i oni se mohli díky nebezpečným brejkům prosadit. Jak Alexander Isak na konci první půle, tak Marcus Berg ve druhé části ale úniky nevyužili. Berg se pak za to, že přestřelil prázdnou branku, stal i terčem kritiky na sociálních sítích. "Je to tak směšné, že nemá cenu ani tomu věnovat energii. Všichni v týmu víme, jak je Mackan (Berg) pro nás důležitý. Je to ubohé a všichni stojíme za ním," prohlásil brankář Olsen.

Další zápas čeká Švédy v pátek v Petrohradu proti Slovensku, které vyhrálo nad Polskem 2:1. Podle deníku Aftonbladet by se k týmu měl brzy připojit záložník Dejan Kulusevski, který úvod ME, stejně jako spoluhráč Mattias Svanberg, vynechal kvůli pozitivnímu testu na koronavirus. Do tréninku by se mohl zapojit už ve středu.