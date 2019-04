Třinec (Frýdecko-Místecko) - Dvěma góly se Vladimír Dravecký podílel v rozhodujícím sedmém semifinálovém utkání proti Plzni na postupové výhře hokejistů Třince 5:1. Třiatřicetiletý útočník, který v play off při zdravotních problémech spoluhráčů zaskakuje v defenzivě, dnes z postu obránce vstřelil důležitou první a třetí branku Ocelářů v úvodní části.

"Jsem rád, že mi to tam padlo, a jsem rád, že jsem týmu pomohl, ale je to týmová práce. Všichni jsme šli naplno a hlavně jsme všichni věřili, že se to dnes podaří," řekl Dravecký novinářům.

Třiatřicetiletý Slovák navíc v třetí části při plzeňské snaze o srovnání přidal i důležitý zákrok v obraně. Puk po Němcově střele za překonaným gólmanem Hrubcem odpravil z brankové čáry do bezpečí. "Já jsem jako obránce nejprve zaspal, takže jsem jen hasil svoji chybu. Němec šel sám na branku a moc mě těší, že to podařilo zachránit a neskončilo to gólem," uvedl Dravecký.

Oceláři se nezalekli skutečnosti, že Plzeň v play off sedmé zápasy dosud vyhrávala. "Něco jsem četl, ale soustředili jsme se na svůj výkon. Splnili jsme do puntíku věci, které jsme si před zápasem řekli, a to bylo zásadní," podotkl Dravecký.

Podle něj bylo důležité, že se Třinci poprvé v sérii povedlo vstřelit první gól utkání. Dal ho právě Dravecký ve vlastním oslabení při Werekově vyloučení. "Tam se mi podařilo zachytit přihrávku. Nechtěl jsem spekulovat a pánbůh zaplať, že to vyšlo," popisoval Dravecký, který v závěru první části zvýšil na tříbrankový rozdíl.

"Ten druhý gól byl z pozice obránce. Viděl jsem, že Erik (Hrňa) má čistý puk, tak jsem si zakřičel a on mi to dal. Jsem velmi rád, že jsem ty dva góly dal, ale zahráli jsme jako jeden tým. Myslím si, že rozhodlo, že jsme dali ty góly na začátku."

Třinec dokázal otočit sérii z 0:2 na 4:3, když doma prohrál oba úvodní zápasy. "Řekli jsme si po těch dvou porážkách, že do toho půjdeme jako Plzeň, když u nás vyhrála oba zápasy. I my je můžeme vyhrát. To se povedlo, vrátili jsme to na naši stranu. Škoda toho šestého utkání, ale dnes jsme to vyhráli a postupujeme do finále," prohlásil Dravecký.

Třinecké ve finále čeká Liberec a Oceláři mají jen dva dny na přípravu i odpočinek. Série startuje už ve čtvrtek. "Připravíme se a věřím, že budeme úspěšní. Moc na to ale ještě nemyslím. Teď si užijeme postup a na Liberec začneme myslet od úterka," dodal Dravecký.