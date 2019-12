Zase se cítím jako plnohodnotný hráč, řekl slávista Škoda

Liberec - Slávistický fotbalista Milan Škoda se po posledních dvou ligových kolech znovu cítí jako plnohodnotný hráč. V neděli první brankou v nejvyšší soutěži od srpna přispěl k domácí výhře Pražanů 2:0 nad Karvinou, dnes si v předehrávce v Liberci vysloužil poprvé od 19. října místo v základní sestavě a k vítězství 3:0 pomohl úvodním gólem a asistencí.

"Jsem rád, že jsem dal gól minule, i když to bylo z penalty. Hlavně jsem také rád, že jsem mohl dnes nastoupit od začátku, dal jsem gól a klukům pomohl k jasnému vítězství. Samozřejmě jsem šťastný. Zase se cítím jako plnohodnotný hráč, za to jsem rád. Předtím to pro mě nebylo ideální," řekl novinářům Škoda po předehrávce 19. ligového kola.

Třiatřicetiletý útočník otevřel skóre v osmé minutě hlavičkou a poté připravil ve 23. minutě sklepnutím gól pro Ibrahima Traorého. "Brzy jsme dali první gól, to se odrazilo na výkonu. Dostali jsme se brzy do pohody. Gól je důležitý, zápas rozjede. Když ho dáme my, tak se hraje lépe," pochvaloval si Škoda.

V Liberci se mu tradičně daří, v únoru 2015 tam zaznamenal jediný ligový hattrick. "Vypadá to tak, dal jsem jim asi nejvíce gólů. Před zápasem jsem věděl, že budu hrát v základu, tak jsem vzpomínal na zápas, v němž jsem dal hattrick. Byla podobná zima, říkal jsem si, že bych to mohl zopakovat. Sice jsem to nezopakoval, ale vyhráli jsme 3:0 a dal jsem gól, takže spokojenost," těšilo Škodu.

Při dvoubrankovém vedení Slavia v závěru první půle kopala penaltu, kterou ale záložník Tomáš Souček nedal. V předchozím kole při svém 300. ligovém startu zahrával pokutový kop Škoda. "Teď o tom nebyla úplně debata. Koukl jsem se na něj. Řekl, že jde. Ukázal jsem, jestli chce jít, a nechal jsem to na něm. Vzal si míč a šel," konstatoval Škoda.

Připsal si 92. branku v české lize a už jen osm mu chybí ke stovce, která znamená vstup do Klubu ligových kanonýrů. "Neřeším to za každé situace, že bych vzal balon a šel to sobecky kopnout. Poslední penalty kopal Suk (Souček). V posledním zápase mi to kluci nacpali do ruky, abych šel kopat, když to byl můj 300. zápas. Tak jsem to tedy kopnul, ale teď jsem to nechal na Sukovi," poznamenal Škoda.

V létě mu ve Slavii vyprší smlouva. "Úplně to nehrotím, i když to samozřejmě vnímám. Bylo by pro mě těžké jít do toho (do jara) s tím, že mi v létě končí smlouva, měl bych to nějak dohrát a pak to tu zabalit. Priorita je být ve Slavii, ale není to pro mě lehká situace, nechci to ve Slavii prosedět. Musí se to nějak řešit, uvidíme, jaká bude situace," poznamenal Škoda.

"Pokud bude hrát Milan jako dnes, tak si všichni budeme přát, aby zůstal. Jsme domluvení, že si spolu sedneme po konci podzimu. Milan sám potřebuje cítit, že je platný pro mužstvo, a to tentokrát byl. Před zápasem s Libercem jsme si něco řekli a musím říci, že to na něm bylo vidět a vše splnil. Ukrojil další gól z té svojí mety, kterou mu přejeme," dodal slávistický trenér Jindřich Trpišovský.