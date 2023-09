Zase jsem se posunul, řekl Menšík po vítězném debutu ve dvouhře na Davis Cupu

Valencie (Španělsko) - Tenista Jakub Menšík překonal dnes v Davisově poháru nervozitu a připsal si po předchozích dvou výhrách v deblu také vítězný debut ve dvouhře. Proti Srbovi Dušanu Lajovičovi triumfoval jasně 6:3, 6:2 a nastartoval český tým k třetímu vítězství a postupu z prvního místa skupiny C. Osmnáctiletý Menšík si na tiskové konferenci také pochvaloval, že se na rozdíl od US Open vypořádal lépe s hlučnou atmosférou.

"Bylo to velmi těžké. Teprve před třemi dny jsem hrál první utkání v Davis Cupu (čtyřhru proti Španělsku) a teď to bylo trochu jiné, protože to bylo v singlu. Se svým výkonem jsem ale spokojený. Jsem rád, že jsem mohl týmu pomoci," řekl Menšík.

Talentovaný tenista dal 52. hráči světa Lajovičovi jedenáct es a zahrál stejný počet vítězných míčů. O patnáct let staršího soupeře deklasoval za necelou hodinu. "Servis byl dnes důležitý. Myslím, že jsem podával velmi dobře. Trefil jsem také pár returnů a při důležitých bodech jsem zahrál dobře. Jsem rád, že jsme to dokázali a jsme na správné cestě," doplnil Menšík.

Rodák z Prostějova byl před vstupem na kurt nervózní. Češi bojovali se Srby o první místo ve skupině a tedy i o možnost získat lepší pozici pro losování čtvrtfinále. "Na začátku jsem byl nervózní. V minulých dnech jsem hrál debly, ale tou dobou jsme vždy vedli 2:0 a měli jistotu vítězství. Teď to bylo jiné. Byl to první zápas a hráli jsme o vítězství ve skupině," uvedl Menšík.

"Na kurtu jsem byl první dvě tři hry nervózní, ale jakmile jsem soupeře poprvé brejknul, začal jsem hrát svou hru. Co se týče fanoušků, bylo to podobně hlučné jako před dvěma týdny v utkání s Taylorem (Fritzem - ve 3. kole US Open), což je pro mě něco nového. Teď jsem měl druhou šanci a zvládl jsem to lépe. Jsem rád, že jsem se od US Open zase posunul," líčil Menšík, kterému prý zápasy s hráči elitní stovky více pomáhají v rozvoji.

Na závěr Menšíka rozesmál i dotaz na jeho záliby mimo tenisové kurty. Mladý tenista totiž ve volném čase rád hraje na bubny a zkouší si karetní triky. "Je to tak, snad vám někdy nějaký také ukážu," odpověděl pobaveně. "Je to můj koníček stejně jako hra na bubny. Mám to rád. Je dobře, když se mohu po tréninku věnovat i jiným věcem a nemyslet jen na tenis," dodal Menšík.