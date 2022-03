Zásahů letecké záchranné služby meziročně přibylo skoro o čtvrtinu

Praha - Zásahů letecké záchranné služby (LZS) v loňském roce meziročně přibylo skoro o čtvrtinu, když jich bylo 6540. Naopak v roce 2020 kvůli epidemii covidu-19 proti předchozímu roku zhruba 500 záchranářských vzletů ubylo, přestože vrtulníky transportovaly skoro stovku nakažených koronavirem v intenzivní péči. Vyplývá to z dat, která ČTK poskytlo ministerstvo zdravotnictví (MZd). Změnu v systému, kdy provoz většiny vrtulníků LZS zajišťují podle osmileté smlouvy soukromé firmy, resort podle mluvčího Ondřeje Jakoba nechystá.

Předchozí vláda Andreje Babiše (ANO) zvažovala, že by LZS měl zajišťovat státní podnik. Kvůli nepřipravenosti takové změny ale nakonec vypsala další dlouhodobou smlouvu pro soukromé přepravce. "Celý systém aktuálně funguje velmi dobře bez větších provozních problémů a v tuto chvíli není nutné provádět žádné intervence ze strany MZd do systémových pravidel ukotvených ve zmíněných smlouvách," uvedl Jakob.

Nová smlouva na osm let platí od ledna loňského roku. Pro Prahu a střední Čechy zajišťuje provoz LZS policie, v Plzeňském kraji armáda. Z Olomouce a Ostravy zasahují vrtulníky firmy ATE, z Liberce, Českých Budějovic, Brna, Ústí nad Labem, Hradce Králové a Jihlavy společnost DSA. V minulém roce měly mezi 430 až 870 zásahy, nejméně v Ústí nad Labem a nejvíc v Praze. Z celkem 6540 bylo 900 zásahů v noci.

V roce 2020 bylo zásahů zhruba o 500 méně než o rok dříve. Důvodem byla epidemie koronaviru a související lockdowny a uzávěry okresů. Díky nim podle policejních statistik i při dopravních nehodách zemřelo rekordně málo lidí a ubylo i těžkých zranění.

Roční provoz jednoho stanoviště stojí přibližně 43 milionů korun, provozovaná armádou a policií jsou dražší. Dříve žádaly zřízení základen LZS také Karlovarský a Zlínský kraj, kde dosud chybí. Podle Jakoba se o nich neuvažuje, stejné stanovisko měla i expertní skupina, která novou veřejnou zakázku připravovala.

Původním záměrem, který prosazoval i premiér Babiš (ANO), bylo zajištění letecké záchranné služby státním podnikem. Podle analýz by to ale nejspíš bylo dražší kvůli nutnosti jednorázové investice do flotily vrtulníků. Problém by byl také sehnat piloty, kteří se musí cvičit několik let.

Podle ministerstva zdravotnictví připadá v ČR na jedno stanoviště letecké záchranné služby 1,055.000 obyvatel. Záchranářský vrtulník vzlétá k pacientovi asi ve třech procentech nejzávažnějších případů. Jde například o vážné dopravní nehody, zástavy srdce, popáleniny nebo úrazy v nepřístupném horském terénu. Menší část práce leteckých záchranářů tvoří převozy pacientů mezi nemocnicemi.

Ministerstvo chce podle mluvčího obnovit jednání o přeshraniční spolupráci LZS s Polskem a Slovenskem. "Jednání byla na všech stranách pozastavena vytížením epidemií covid-19, ale postupně se obnovují," dodal.

Počty zásahů LZS:

Rok Počet zásahů Zásahy na základě tísň. volání Zásahy s využitím lanových technik 2021 6540 76,93 % 88 2020 5319 68,29 % 67 2019 5863 63,65 % 51

zdroj: ministerstvo zdravotnictv