Zásah v úřadu vlády byl podle zákona, řekli Šlachta a nejvyšší žalobce Zeman

Praha - Policie postupovala před osmi lety při zásahu v úřadu vlády, po němž padl Nečasův kabinet, podle zákona. V pořadu Partie na CNN Prima News to dnes řekl někdejší šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta a v Otázkách Václava Moravce (OVM) v České televizi končící nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Podle místopředsedy opozičních lidovců Jana Bartoška byl zásah krajně nešťastný a kauza dodnes nemá výsledky. Podle poslance Pirátů Mikuláše Ferjenčíka justice funguje pomalu.

"My jsme postupovali striktně podle zákona... konal jsem tak, jak jsem měl," řekl Šlachta, který nyní usiluje o zvolení do Sněmovny v čele hnutí Přísaha. Dodal, že nemá důvod se za zásah omlouvat. Podle něj byl postup prověřen, když na něj a jeho kolegy pak mířily desítky trestních oznámení.

Také nejvyšší žalobce Zeman v OVM řekl, že státní zastupitelství a policie postupovaly v souladu se zákonem. Poukázal na rovnost občanů před zákonem v praxi. "V tomto směru státní zastupitelství, ale i policie ukázaly, že jsou schopny zasáhnout bez ohledu na postavení člověka, na jeho bohatství, veřejnou funkci či vliv," uvedl Zeman. Podle Šlachty je dobře, že policie takové kauzy zpracovává a měla by to dělat i v budoucnu.

Kauza má několik větví. Podle Zemana je důležitá i větev, která se týká zneužití Vojenského zpravodajství ke sledování dřívější manželky tehdejšího premiéra Petra Nečase (ODS). Podmínečné tresty dostali někdejší šéfka Nečasova kabinetu a jeho nynější manželka Jana Nečasová a bývalí zpravodajci Ondrej Páleník, Milan Kovanda a Jan Pohůnek. "To považuji za velice zásadní, poněvadž bych nechtěl žít ve státě, kde je možné si jako soukromá osoba objednat u tajné služby provedení nějaké akce," poznamenal Zeman. Nejvyšší soud nedávno rozhodl o dovoláních všech čtyř aktérů, výsledek ale zatím nezveřejnil.

Nečasová si u odvolacího soudu vyslechla tříletou podmínku a desetiletý zákaz působení ve vedoucích funkcích státní správy. Podle rozsudku zosnovala zneužití pravomoci, když v roce 2012 nezákonně zaúkolovala zpravodajce, aby zařídili sledování premiérovy tehdejší manželky Radky. Získáním informací o její předpokládané nevěře chtěla uspíšit Nečasův rozvod. Kauza v roce 2013 přispěla k pádu Nečasovy vlády. Zpravodajci Páleník, Kovanda a Pohůnek dostali podmínky v délce 2,5 roku, dvou let a 20 měsíců a zákazy činnosti ve zpravodajských službách a bezpečnostních sborech na osm, sedm a šest let. Všichni odsouzení vinu od počátku odmítali. Státní zástupce se pro čtveřici naopak domáhal nepodmíněných trestů vězení.

Místopředseda lidovců Bartošek označil zásah před osmi lety za krajně nešťastný a jeho výsledek za bídný. "Není podstatné to, koho obviníte a odstíháte, ale odsoudíte. Je mi líto, ale zasahovat na úřadu vlády je vysoce citlivá záležitost. Je jedno, kdo byl čí milenka. Je důležité, jestli se dodržoval zákon," uvedl Bartošek.

Podle poslance opozičních Pirátů Ferjenčíka ani po osmi letech nejsou v kauze pravomocné rozsudky a justice by měla fungovat rychleji. Míní, že na pád vlády kauzy "s trafikami a kabelkami za schůzky" stačí. "Samopaly na úřadu vlády byly navíc, nedal se čekat ozbrojený odpor úředníků," řekl Ferjenčík.

Šlachta nyní vede do voleb nové politické hnutí Přísaha. V květnu by ho podle průzkumu agentury Kantar volilo pět procent lidí, takže by se dostalo do Sněmovny. Premiér Andrej Babiš (ANO) se před nedávnem o Šlachtovi vyjádřil pochvalně. Objevily se pak spekulace o případné povolební spolupráci. "S panem Babišem nemáme nic společného. Je to podnikatel, miliardář. Já jsem člověk ze státní správy," uvedl dnes Šlachta. Odmítl, že by jeho Přísaha měla fungovat jako "béčko" Babišova hnutí ANO. Dodal, že se jeho projekt "nežene do vlády" a případnou spolupráci hodlá domlouvat až po volbách.