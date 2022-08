Zásah v národním parku České Švýcarsko by mohl skončit likvidací

Hřensko (Děčínsko) - Zásah v národním parku České Švýcarsko by dnes mohl skončit likvidací. Už dříve to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček s tím, že v každém případě opustí park většina hasičů i techniky. Hasiči by také mohli předat správě národního parku poslední hašené území. Ředitel má dnes dopoledne přijet do Hřenska, kde vystoupí před novináři.

Dohled nad předaným územím zajišťují nasmlouvaní dobrovolní hasiči. Celou plochu bude mít na starost nejméně 15 jednotek, převážně z Ústeckého a Středočeského kraje. V lesním porostu se stále mohou vyskytovat ohniska, která bude třeba zlikvidovat, v případě většího rozhoření povolají posily z řad profesionálních hasičů.

Ve čtvrtek si národní park převzal hašené území včetně Mezné, okolí Mezní Louky a prostoru nad Hřenskem. V sobotu od 9:00 se podle ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL) do těchto lokalit začnou vracet evakuovaní obyvatelé. Už předtím si převzala správa plochu nedaleko obce Janov, část území severozápadně od Vysoké Lípy a část plochy na východ od Pravčické brány.

Park začal hořet 24. července, na místě v jednu chvíli zasahovalo i 1000 hasičů. Požár zasáhl plochu o velikosti zhruba 1060 hektarů.