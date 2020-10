Záruky z programu COVID III navrhuje MF prodloužit do konce 2021

Praha - Záruky z programu COVID III plánuje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) prodloužit až do konce příštího roku. Podmínky programu by měly zůstat stejné. Zároveň by ale půjčky z programu měly být nejen na provoz firem, jako dosud, ale i na investice. Ministerstvo to sdělilo po dnešním jednání ministryně se zástupci bank. Novelu zákona o státních zárukách předloží Schillerová na páteční mimořádné jednání vlády, navrhne ji projednat ve stavu legislativní nouze.

Evropská komise prodloužila výjimku na programy jako je COVID III do poloviny příštího roku. Podle Schillerové se tak návrh na prodloužení programu až do konce roku bude muset ještě s EK dojednat.

Program COVID III funguje ve spolupráci s komerčními bankami. Do projektu se zapojilo 20 finančních institucí. Na základě tržních podílů jim byly vypočítány výše zaručovaných portfolií. Za půjčky ručí Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců mají nárok na záruku až 90 procent, firmy s více pracovníky, maximálně ale 500, mohou získat záruku do 80 procent. Délka ručení jsou tři roky. Maximální výše úvěru je 50 milionů korun.

Podle České národní banky v programu COVID III k 2. říjnu bylo schváleno 1998 žádostí za 12,2 miliardy korun. Kapacita programu je 500 miliard.