Záruky NATO budou pro bezpečnost stále potřeba, řekl premiér Fiala

Mošnov (Novojičínsko) - Dny NATO jsou příležitostí připomenout si, jaký význam má Severoatlantická aliance pro naši bezpečnost. Její záruky budou stále potřeba. Při slavnostním zahájení dvoudenních Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR na letišti v Mošnově na Novojičínsku to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). Dny NATO zahájil společný seskok českých a polských parašutistů.

Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Letos se na ní představují armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky z 19 zemí.

"Tradičně se tu prezentuje to nejlepší a nejvyspělejší, co má k dispozici armáda, policie, hasiči, celníci a řada dalších bezpečnostních složek České republiky," řekl premiér. Návštěvníci akce podle něj mají také výjimečnou možnost seznámit se s technikou spojenců a partnerských zemí.

"Já Dny NATO, na které pravidelně jezdím, vnímám také jako příležitost připomenout si, jak nesmírný význam má Severoatlantická aliance pro naši bezpečnost. Proto děkuji organizátorům, kteří tuto akci už dvě desítky let připravují, za to, že pomáhají zprostředkovávat význam NATO široké veřejnosti," řekl Fiala. Připomněl vstup Česka do NATO v roce 1999, což podle něj bylo milníkem v historii země.

"Válka na Ukrajině celé Evropě dokazuje, že svět je stále plný hrozeb, těch tradičních, jako je dnešní ruská agrese, i těch novějších, jako jsou různé hybridní útoky. Nikdy se to nezmění, takže záruky, které nám dává Severoatlantická aliance, budou stále potřeba. Na světě není silnější vojensko-politické společenství, které by svým členům garantovalo takovou bezpečnost, jakou dnes máme my," řekl premiér.

Uvedl, že Česká republika nyní konečně významně navyšuje financování své obrany. "Bezpečnost není samozřejmá a není zadarmo, je nutné do ní promyšleně investovat," řekl premiér.

V Mošnově začínají Dny NATO, v okolí letiště jsou kolony

Společný seskok českých a polských parašutistů dnes na ostravském letišti Mošnov na Novojičínsku zahájil dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR. Diváky čeká každý den okolo deseti hodin programu. Ze všech stran letiště se od rána tvoří několikakilometrové kolony aut, ve kterých lidé čekají desítky minut.

Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Vstup na akci je zdarma a navštěvuje ji i přes 200.000 lidí. Loni počet návštěvníků ovlivnila i koronavirová omezení a bylo jich okolo 60.000.

"Jsme rádi, že po dvou letech, kdy návštěvníci bohužel buď v roce 2020 neměli vůbec přístup a v loňském roce to bylo poprvé a naposledy na vstupenky, které regulovaly počet návštěvníků kvůli covidu, jsme opět v režimu roku 2019. Věříme, že si to návštěvníci užijí," řekl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.

Na akci se prezentují armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky z 19 zemí. Mělo jich být rekordních 22, ale některé jednotky nakonec účast odvolaly.

"Úplně jsme nepočítali s tím, že v pondělí bude ve Velké Británii státní pohřeb královny Alžběty II. nebo že kvůli velmi nepříznivým meteorologickým podmínkám druhá akrobatická skupina, kterou jsme očekávali z Chorvatska, přes veškerou naší snahu jim vyjít vstříc nakonec nedorazí," řekl Pavlačík. Britské letectvo podle něj zrušilo účast na všech akcích.

Na ploše jsou desítky letadel i další technika, na přehlídku ale lákají především dynamické ukázky, které se odehrávají ve vzduchu i na zemi. Poprvé ve střední a východní Evropě uvidí lidé ve vzduchu švédský letoun JAS-39 Gripen E. Také bojové letouny páté generace F-35 Lightning II budou mít v Mošnově ve vzduchu premiéru, dva stroje ukáže nizozemské letectvo. Naopak derniéru zřejmě budou mít vrtulníky Mi-24/35V české armády, které postupně začnou nahrazovat modernější stroje.

"Jsme rádi že zde máme poprvé návštěvníka z Jižní Ameriky, a to z Brazílie, kdy je v České republice na veřejnosti poprvé představen letoun C-390. Dále zde opět máme po šesti letech velmi úspěšnou účast z Jordánska, jejich ženskou protiteroristickou jednotku, která bude mít společné vystoupení se zásahovou jednotkou Moravskoslezského kraje," řekl Pavlačík.

Poprvé jsou v Mošnově současně dva největší letouny amerického letectva, C-5M a C-17. Jednou z nejatraktivnějších ukázek bude vystoupení švýcarské letecké akrobatické skupiny Patrouille Suisse. Ve vzduchu diváci uvidí i mistra Evropy i Česka v akrobatickém létání Martina Šonku na cvičném vrtulovém letounu Z-142C AF.

"Myslím, že nejlepší na akci ale je, co je tady všechno možné vidět pohromadě - od městské policie přes hasiče, vězeňskou službu, celní správu, pozemní jednotky. Máme zde poprvé i největší zastoupení pozemních sil, kdy zde máme americký těžký tank Abrams společně s německými nejmodernějšími tanky Leopard. Tohle všechno vidět společně s leteckými ukázkami nikde jinde není možné," řekl Pavlačík.