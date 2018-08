Vedoucí solární laboratoře Bořivoj Šourek z buštěhradského Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT představil 22. srpna 2018 v Buštěhradě zařízení S.A.W.E.R., jež dokáže vyrábět vodu ze vzduchu a bude vystaveno v expozici českého pavilonu na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji. Mobilní verze o velikosti lodního kontejneru vyrobí 100 litrů destilované vody denně, kapacita technologie, která bude v Dubaji, by měla být pětinásobná.

Buštěhrad (Kladensko) - Zařízení z Buštěhradu na Kladensku, které umí vyrobit vodu ze vzduchu, se představí v expozici českého pavilonu na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji. Mobilní verze o velikosti lodního kontejneru vyrobí 100 litrů destilované vody denně, kapacita technologie, která bude v Dubaji, by měla být pětinásobná. Možností využití vyrobené vody existuje několik.

"Buď se dá využít na nějakou zálivku, která bude v místě, kde kontejner leží, nebo se dá destilovaná voda mineralizovat a použít jako pitná pro lidi a zvířata a nebo je možné využít ji s tekutinami z kompostu na zálivku rostlin a ty použít na krmení zvířat," řekl při dnešní prezentaci zařízení zvaného S.A.W.E.R. vedoucí solární laboratoře Bořivoj Šourek z buštěhradského Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT, kde systém funguje.

V centru je v provozu mimo jiné laboratoř simulující pouštní podnebí. Právě v ní funguje systém S.A.W.E.R. (solar-air-water-earth-resources). Systém má být unikátní efektivitou a nezávislostí. "Pomůže nám v tom i náš patentovaný zasklený hybridní fotovoltaicko-tepelný solární kolektor, který vyrábí z jedné plochy elektřinu i teplo," uvedl vedoucí projektu Tomáš Matuška. Zařízení může sloužit například v místech, kde zcela chybí infrastruktura.

Do systému jsou zapojené i další české patenty a inovace včetně původních postupů pěstování podpovrchových kultur, z nichž mohou i v pouštním písku růst užitkové plodiny. Úspěšně už je testuje Botanický ústav Akademie věd v Průhonicích.

"S.A.W.E.R. bude funkční ukázkou českého vědeckého a průmyslového potenciálu, což je původní smysl světových výstav," uvedl generální komisař účasti ČR na Expo 2020 Jiří František Potužník. Už nyní se hlásí zájemci o licenci, ale řeší se i cena zařízení v případě sériové výroby.

Kontejner s mobilní verzí systému má být do konce roku převezen do Spojených arabských emirátů a postupně vyzkoušen. Uvažuje se o testech v poušti i na dubajském výstavišti. Ještě letos by Česká republika měla také převzít pozemek v zóně Sustainability a začít stavět národní pavilon, kde má fungovat zařízení s kapacitou výroby až 500 litrů denně.

Expo 2020 potrvá od 20. října 2020 do 10. dubna 2021 a očekává se, že ho navštíví na 25 milionů lidí.