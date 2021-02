Zařízení pro ZOH viděl Doktor jen na videu, straší ho vzdálenosti

Praha - Od čtvrtka přesně za rok začnou zimní olympijské hry v Pekingu, ale Martin Doktor stejně jako ostatní šéfové misí viděl sportoviště a olympijskou vesnici jen na videu. Čína totiž dvanáct měsíců před akcí pro zhruba 3000 sportovců z minimálně devíti desítek zemí zůstává kvůli koronaviru před cizinci prakticky uzavřená. Doktor považuje za největší výzvu logistiku spojenou s mimořádně velkými vzdálenostmi mezi jednotlivými centry olympijského dění.

Clustery jsou tři. Vedle Pekingu, který v roce 2008 hostil letní olympiádu, to je Jen-čching, kde budou soutěže ve sjezdovém lyžování a v ledovém korytě, a centrum Čang-ťia-kchou pro ostatní sporty na sněhu.

"Je to sto kilometrů do prvního a sto do dalšího, takže celkem 200 kilometrů. Bude tam rychlovlak, ale uvidíme, jak bude praktické ho využívat," přemítal Doktor.

Rychlovlak by měl jezdit až 350 kilometrů v hodině. "Do Jen-čchingu pojede dvacet minut a pak dál dalších 50. Nezní to jako dlouhý čas, ale když se přidají přestupy a podobně, tak to bude všechno na dlouhé lokte," doplnil sportovní ředitel Českého olympijského výboru (ČOV) při on-line setkání s novináři.

Podobně jako nad letními hrami v Tokiu, které se posunuly na letošní léto, se i nad zimním Pekingem vznáší obavy z koronaviru. Čína, kde pandemie vypukla, má situaci pod kontrolou, ale jen výjimečně pouští na své území cizince a neustupuje z dvoutýdenní karantény pro všechny zahraniční návštěvníky.

Kvůli tomu se tradiční informativní setkání šéfů misí konalo jen na dálku. "Chyběla část semináře, kdy se fyzicky obhlížejí sportoviště a olympijská vesnice. Viděli jsme jen videa. Doufáme, že k návštěvě olympijských vesnic ještě bude v průběhu roku možnost," řekl Doktor.

Restrikce znemožnily v této zimní sezoně konání tradičních generálek. Čína zrušila Světové poháry i světový šampionát ve snowboardingu a akrobatickém lyžování. Od října do prosince jsou naplánované nové akce, aby týmy mohly otestovat sportoviště a klimatické podmínky.

"Padlo ale upozornění, že se to bude odvíjet od aktuální situace. U některých sportů je nutné, aby ty tréninkové kempy tam proběhly, protože je to podle pravidel. Třeba sáňkaři a bobisti musejí dráhu párkrát sjet, aby je tam pustili. Tréninkový kemp je tam povinný. Budou to muset nějak zařídit. Doufám, že to nebude s karanténou," řekl Doktor. Umí si ale představit, že v současné výjimečné situaci se může stát, že se některé předepsané testovací soutěže neuskuteční.

Padaly otázky také na karanténu, ve které jsou zatím Číňané striktní. "Odpověď byla, že zjistí, co se dá dělat," řekl Doktor. Podobná nejistota panuje také kolem dalších opatření proti šíření koronaviru, která zřejmě budou ještě i v Pekingu 2022 potřeba. Pro ně budou jakousi testovací soutěží letošní letní olympijské hry v Tokiu.

Český olympijský výbor věří, že se obě velké sportovní akce v rozmezí půl roku uskuteční. "Číňané se budou snažit, aby to bylo za každou cenu. Jelikož Japonci vědí, že Číňané to udělají, tak sázím na to, že si nedovolí, aby jejich hry nebyly. Sázím na rivalitu národů, že bude oboje. I když je otázka, v jaké podobě," dodal Doktor.