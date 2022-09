Zářez rozhodčího, penalta na mě byla jasná, zlobil se obránce Slovácka Kalabiška

Kolín nad Rýnem - Obránce fotbalistů Slovácka Jan Kalabiška byl po prohře 2:4 v Kolíně nad Rýnem ve druhém utkání skupiny Evropské konferenční ligy hodně naštvaný na hlavního sudího Jevheně Aranovského. Ten na něj v 55. minutě za stavu 2:2 po zákroku domácího stopera Nikoly Solda neodpískal penaltu. Podle Kalabišky šlo o "zářez".

"Nevím, jestli je porážka smolná. Zářez rozhodčího, tak bych to nazval. Penalta (na mě) byla jasná. Nechápu, že tady není video. Je to škoda, podle mě by to byla stoprocentní penalta, protože mi přejel celý kotník a ještě mi vyzul kopačku. Nechápu, že to rozhodčí neviděl," řekl Kalabiška novinářům.

Naopak ve 64. minutě Aranovskij odpískal pokutový kop pro Kolín, když Dejan Ljubicic upadl ve vápně po souboji se Stanislavem Hofmannem. "Trochu ho strčil, za mě tohle nejsou penalty. Máme trochu smůly, musíme se s tím porvat. Jsme tady nováčci, atmosféra pohltí i rozhodčího. Bohužel trošku vždycky připískává domácím," uvedl pětatřicetiletý Kalabiška.

Tým z Uherského Hradiště prohrával po první půli 0:2. "Nejsou to zase takoví fotbalisti jako třeba Fenerbahce. Dalo se s nimi hrát, bohužel jsme dostali ze dvou standardek dva góly. Trenéra (Martina Svědíka) to štvalo hodně, o poločase nám to dal pocítit. Víme, že to rozhoduje zápasy a připravujeme se na to. Je to těžké. Když je tam kop a náběh, útočník má přes 190 centimetrů a prodlouží to, tak se to na zadní tyči chytá těžko," prohlásil Kalabiška.

Úřadující vítěz českého poháru po změně stran v rozmezí 49. až 52. minuty srovnal, přičemž o první gól se postaral Kalabiška. "Řekli jsme si, že na ně zkusíme vlítnout jako Partizan na nás ve druhém poločase, že zkusíme dát kontaktní gól. To se nám povedlo, vyrovnali jsme, měli jsme šanci na 3:2. Vstoupili jsme do toho dobře, dobře jsme je napadali a k ničemu jsme je moc nepouštěli," konstatoval.

"Měl jsem tam tu šanci, mohl jsem ji proměnit a nemusel se tady hádat o penaltu. Bohužel to nepískl, na druhé straně ano. Bohužel to rozhodly dvě sporné situace. Jsem zklamaný, mohli jsme si odvézt alespoň bod," litoval.

V hlavní fázi soutěže se trefil už třikrát, před týdnem proti bělehradskému Partizanu zaznamenal při remíze 3:3 dvě branky. "Bylo to jenom k jednomu bodu, mohli jsme mít třeba čtyři. Těší mě to tak napůl," podotkl někdejší hráč Brna, Mladé Boleslavi nebo Karviné. Zbývajícím soupeřem Slovácka ve skupině D je Nice.

Jsem pyšný na to, že jsme v Kolíně odevzdali takový výkon, řekl trenér Svědík

Navzdory prohře 2:4 v Kolíně nad Rýnem ve čtvrtečním utkání 2. kola skupiny Evropské konferenční ligy byl trenér fotbalistů Slovácka na svůj tým hrdý. Domníval se, že jeho svěřenci odehráli s německým celkem vyrovnanou partii. Mrzelo ho však, že dvakrát inkasovali po rohových kopech plus z pokutového kopu.

Tým z Uherského Hradiště po úvodním dějství prohrával 0:2, krátce po změně stran však vyrovnal. Domácí ale odpověděli dvěma brankami. "Co se týká hernosti, snažili jsme se hrát a s výsledkem něco udělat. Z hlediska nasazení nemůžu nikomu nic vytknout. Z naší strany velmi dobrá útočná fáze, pasáže hry, které byly opravdu velmi dobré, ale zase standardní situace plus penaltový zákrok. Když tohle soupeři v obranné fázi dovolíme, jsou z toho bohužel čtyři branky," řekl Svědík na tiskové konferenci.

"I tak jsem pyšný na to, že jsme tady odevzdali takový výkon. Nebylo to tak, že jsme si přijeli pro porážku, ale byl to zápas nahoru dolů. S Kolínem jsme hráli v podstatě vyrovnanou partii," uvedl osmačtyřicetiletý rodák z Pardubic.

Slovácko inkasovalo v prvním poločase po rohových kopech. "V poločase jsme říkal, že si v těchto věcech musíme udělat pořádek a že je to obrovská škoda, protože tohle rozhodlo utkání. Soupeř měl dvoubrankový náskok. Byly to laciné branky, které soupeře dostaly na koně. Je potřeba na tom zapracovat a být v tomhle zodpovědnější, důraznější a eliminovat to, abychom to neřešili každé utkání. Dneska dva rohy a penalta, což jsou tři góly ze standardních situací," prohlásil Svědík.

Ve dvou utkáních Slovácka v hlavní fázi Konferenční ligy padlo celkem 12 branek, jelikož minulý týden doma remizovalo s Partizanem Bělehrad 3:3. "Svědčí to o tom, co se ukázalo proti Kolínu - slabší defenziva a silnější ofenziva. Trošku to odlehčuju, každé utkání bylo jiné. V prvním utkání jsme vedli, měli jsme ho dotáhnout, navíc jsme hráli o jednoho hráče víc, měli jsme to dohrát," konstatoval Svědík.

"V Kolíně to bylo trošku složitější. Když jsme vyrovnali na 2:2, klíč ležel v tom, že my jsme svoji šanci neproměnili. Jsem přesvědčený, že byla penalta," připomněl Svědík situaci z 55. minuty, kdy střelec první branky Slovácka Jan Kalabiška upadl po souboji s domácím stoperem Nikolou Soldem. Rozhodčí Jevhen Aranovskij ale pokutový kop neodpískal, zatímco na druhé straně v 64. minutě po jiné sporné situaci ano. Dejan Ljubicic z něho vstřelil rozdílovou trefu.

Svědík si myslí, že i ve skupinových utkáních Konferenční ligy by měl pomáhat videorozhodčí. "Když už je to v naší lize, tak by to na úrovni takové soutěže mělo být taky," poznamenal bývalý útočník Ostravy, Olomouce, Příbrami a Lázní Bohdaneč.

Duel s Kolínem se hrál ve vynikající atmosféře, kterou vytvořilo 47.700 diváků. "Těšil jsem se na plný stadion. V Německu chodí lidi, je tu bouřlivé prostředí, krásné stadiony a jejich úžasné zázemí. Moc jsem se na to těšil a z tohohle hlediska jsem si zápas užil. Je to s hořkým koncem kvůli tomu, že jsme prohráli. Co se týká atmosféry, je úžasná. Jenom chválím," mínil Svědík.

Úřadující vítěz domácího poháru nevyhrál šest soutěžních zápasů po sobě. "Směrem dopředu se nebojíme hrát, vytváříme si šance. Pro mančaft i kluky je to měřítko, že jde hrát i s takovými soupeři útočně a že jim jde dát gól. Když ale vidíme, že jsme dlouho neudrželi zápas s nulou, naposledy na AIK (Stockholm), tak tam bych viděl příčinu toho, proč máme teď takové výsledky," podotkl někdejší kouč Ostravy, Mladé Boleslavi nebo Jihlavy.

Zbývajícím soupeřem Slovácka ve skupině D, v níž mu patří poslední příčka, je Nice. Svědíkovo mužstvo se s "Orly" utká 6. října doma a o týden později ve Francii.

Rozhodčí si s námi udělají, co chtějí, mohli by pískat rovinu, uvedl Petržela

Záložník fotbalistů Slovácka Milan Petržela zkritizoval po čtvrteční prohře 2:4 v Kolíně nad Rýnem v utkání 2. kola Evropské konferenční ligy hlavního sudího Jevheně Aranovského. Podle něj jeho týmu neodpískal penaltu, zatímco pro domácí "Kozlíky" ano. Podle Petržely by rozhodčí měli pískat spravedlivěji.

"Nevím, jestli cítím křivdu. Jsme malý klub, rozhodčí si s námi udělají, co chtějí. Nic nezmůžeme. Myslím si, že by trochu mohli pískat rovinu," řekl devětatřicetiletý Petržela v rozhovoru s novináři.

Už po minutě hry zajel slovenský obránce domácích Duda skluzem do útočníka Ondřeje Mihálika a od Aranovského uviděl žlutou kartu. "Pišta říkal, že kdyby bylo video, hráč jde ven, protože ten zákrok nebyl úplně ideální. Potom jsme viděli celý zápas, že si nás rozhodčí maže na chleba. Člověk s tím nic nezmůže," uvedl Petržela.

Nejkontroverznější moment večera nastal za stavu 2:2 v 55. minutě. Jan Kalabiška upadl v pokutovém území po zákroku Nikoly Solda, Ukrajinec Aranovskij ale navzdory protestům hráčů Slovácka i trenéra Martina Svědíka pokutový kop nenařídil. Kalabiška to označil za "zářez".

"Chtěli jsme po rozhodčím, aby penaltu pískl, protože Honza neměl kopačku, měl ji vyzutou. Těžko si ji sám vyzuje. Z tohohle pohledu si myslím, že penalta byla, protože kontakt tam byl. Sice zakončil, ale vlítli do něho dva nebo tři hráči. Kdyby rozhodčí chtěl, tak to písknout může. Tak jak to pískl jim, to mohl písknout i nám. To je ale na nich, jak to vyhodnotí," konstatoval Petržela.

Naopak v 64. minutě po souboji domácího záložníka Dejana Ljubicice se Stanislavem Hofmannem ukázal Aranovskij na značku pokutového kopu, z něhož rakouský reprezentant vstřelil rozdílovou branku na 3:2. Po další trefě stanovil konečný výsledek. "Úplně nevím, jestli penalta byla," podotkl Petržela.

Tým z Uherského Hradiště po úvodním dějství prohrával 0:2. "Myslím si, že jsme zase začali přehnaným respektem. První poločas jsme prohospodařili. Když jsme na ně ve druhém poločase vlítli, vytvářeli chyby, těžili jsme z toho a dali jsme dva góly. Byla škoda, že první poločas jsme se rozkoukávali. Stalo se to v Istanbulu (proti Fenerbahce) i ve Stockholmu (s AIK)," prohlásil bývalý hráč Jablonce, Sparty, Plzně nebo Augsburgu.

"První poločasy, než nasajeme atmosféru nebo než si na to nějakým způsobem zvykneme, nám to trvá hrozně dlouho. Když jsme v nedbalkách, soupeři nás dokážou potrestat. Pak už je těžké se proti nim prosazovat," poznamenal Petržela.

Navzdory dvougólové ztrátě úřadující vítěz českého poháru po změně stran mezi 49. minutou až 52. minutou srovnal. Postarali se o to Kalabiška a povedenou ranou z voleje právě Petržela.

"Byla to euforie, krásný pocit. Ve chvíli, kdy jsme vyrovnali, to do nás všech vlilo krev a obrovské nadšení. Škoda, že jsme obdrželi gól z penalty. Kdybychom udrželi 2:2 ještě chvilku, myslím si, že bychom nějaký gól přidali a třeba si odvezli nějaký bod, protože jsme byli na vlně," mínil devatenáctinásobný český reprezentant.