Zaregistrovalo se přes 78.000 uprchlíků, vnitro vydalo na 133.000 víz

Praha - Na cizinecké policii nebo v asistenčních centrech se dosud v Česku zaregistrovalo 78.093 uprchlíků z Ukrajiny. V pátek jich bylo 4949, zhruba o 130 více než ve čtvrtek. Speciálních víz pro lidi zasažené ruskou invazí vydalo ministerstvo vnitra 132.995, v pátek je dostalo 11.484 lidí. Údaje dnes vnitro zveřejnilo na twitteru. O víza mohou žádat nejen lidé, kteří z Ukrajiny uprchli po zahájení ruské agrese, ale například i ti, kteří v Česku žijí déle, končí jim pobytové oprávnění a museli by se jinak na Ukrajinu vrátit.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) už dříve uvedl, že Česká republika je schopna poskytnout základní komfort a najít ubytování pro zhruba 250.000 lidí. Řekl také, že čtyři pětiny dospělých, kteří přišli z Ukrajiny do Česka, jsou ženy, přičemž zhruba 55 procent ze všech příchozích jsou děti.

Na cizinecké policii se nyní lidé musí registrovat do 30 dnů po příjezdu, do středy měli na splnění této povinnosti jen tři dny. Zejména pražské asistenční centrum pro pomoc ukrajinským uprchlíkům je přetížené, od začátku ruské invaze odbavilo přes 27.800 lidí. V pátek to bylo 2766 žadatelů, zhruba o stovku méně než o den dřív. Hasiči a policisté mohou po středečním rozhodnutí vlády v případě přeplněnosti některého centra určit jiné místo, na kterém budou uprchlíci z Ukrajiny registrováni.

Na centrum v Praze se v pátek obrátilo 2766 lidí prchajících před válkou

Pražské asistenční centrum pro pomoc ukrajinským uprchlíkům odbavilo v pátek 2766 lidí, zhruba o stovku méně než o den dřív. K odbavení do jiných krajů bylo převezeno 130 žadatelů. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu se na středisko obrátilo 27.857 uprchlíků. Údaje dnes na twitteru zveřejnil primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti). Pracoviště v pražském Kongresovém centru funguje nonstop a je společné pro hlavní město a Středočeský kraj.

Z téměř 2800 pátečních žadatelů jich 257 požádalo o ubytování. Ubytovací kapacity v hlavním městě jsou ale omezené. V pátek večer proto skupina prvních zhruba 30 uprchlíků našla azyl také v prostorách tělocvičny základní školy na pražském Chodově.

Vedení pražského magistrátu hledá další soukromé ubytování pro uprchlíky, hotelům nabízí vládou stanovených 180 korun za noc za dospělého a 100 korun za dítě. Primátor už oznámil, že město bude chtít s ohledem na ceny ubytování v metropoli jednat o vyšších úhradách.

Podle Hřiba je také nutné nastavit jasná pravidla přerozdělování lidí prchajících před ruskou agresí z Ukrajiny mezi jednotlivé regiony. "Je totiž zřejmé, že většina (uprchlíků) míří do velkých měst, ale zátěž se musí rozložit mezi více krajů," řekl v pátek.

Prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek v pátek ČTK sdělil, že asociace nabízí městu 1700 míst, ale za cenu 500 korun na noc. O výši příspěvků na bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny bude vláda jednat s hejtmany v neděli večer prostřednictvím videokonference.

Od vypuknutí bojů na Ukrajině před dvěma týdny přišlo do Česka podle odhadů přes 200.000 uprchlíků a další tisíce denně přicházejí, převažují mezi nimi děti a ženy. Velká část z nich míří do hlavního města a okolí.