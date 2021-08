Zapsání ruční výroby skla na seznam UNESCO může zvýšit zájem o tyto obory

Jablonec nad Nisou - Zapsání ruční výroby skla na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO by mohlo podle ředitele Střední školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou Martina Kubáče zvýšit prestiž sklářských a bižuterních oborů a řemesel a také zájem o jejich studium. O zápis usiluje šestice evropských zemí včetně Česka. Iniciátorem byla Francie, která je i lídrem. Jablonecká škola řemesel je v Česku partnerem v oblasti vzdělávání, řekl dnes ČTK Kubáč.

Za českou stranu žádost podává ministerstvo kultury, jako specializovaná organizace se na přípravě podkladů pro žádost podílí jablonecké Muzeum skla a bižuterie. "My jsme partnerem a museli jsme dát souhlas, že s tím řemeslem budeme dál pokračovat a zachováme ho pro budoucí generace," doplnil Kubáč. Jablonecká škola má několik oborů, které se jinde v Česku neučí, jako je foukání technického skla, učí se tu ale také výrobci skleněné a kovové bižuterie, zlatníci nebo budoucí klenotníci.

České republice už se na seznam UNESCO podařilo loni zapsat tradiční krkonošskou výrobu vánočních ozdob z foukaných skleněných perlí, která se dochovala ve firmě Rautis v Poniklé na Semilsku. Teď by měl být záběr podstatně širší, od písku a výroby sklářské suroviny po prakticky všechny techniky ručního zpracování, jako je broušení, malování, vinuté perle, výroba trubiček, bižuterních tyčinek a podobně. "Nominace by se měla podávat v únoru příštího roku a zhruba rok bude trvat hodnoticí proces," uvedla ředitelka sklářského muzea Milada Valečková.

K Francii se do přípravy žádosti mimo Česka připojily také Německo, Maďarsko, Finsko a Španělsko. Česko je ale z pohledu sklářské výroby specifické. "Výjimeční jsme v tom, že u nás jsou pořád ještě všechny techniky zastoupeny, v ostatních zemích mají vždycky nějaký segment," dodala Valečková. S jednotlivými technikami navrhovanými do seznamu UNESCO se mohou až do 15. srpna seznámit i návštěvníci výstavy skla a bižuterie Křehká krása v Jablonci nad Nisou, a to nejen na panelech, ale u některých technik mohou řemeslníky vidět přímo při práci.