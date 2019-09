Zapracovali jsme na obraně, ale nic jsme nedali, litoval Řepík

Brno - Hokejová Sparta ve 4. kole extraligy narazila na zeď. V Brně v tradičně ostře sledovaném zápase prohrála s Kometou 0:2, vůbec poprvé v sezoně nezískala ani bod a po předchozích 18 vstřelených brankách se nyní netrefila ani jednou. Kapitán Pražanů Michal Řepík ocenil u svého týmu oproti začátku sezony zlepšenou obranu, v útoku se však jeho týmu tentokráte nedařilo.

"Kometě nevyšel start do soutěž. Proti nám je to od ní vždycky vyhecované a oni byli na nás perfektně připraveni. Měli jsme tam nějaké šance, nedali jsme góly. Hlavně na konci druhé třetiny jsme mohli snížit, což by zápas zdramatizovalo," řekl Řepík a poukázal na šanci Vladimíra Růžičky. "My jsme do nich tlačili, ale další velké šance jsme neměli, oni zaslouženě vyhráli," uznal reprezentační útočník.

Vítězný gól padl už ve 31. vteřině zápasu, kdy puk za Sedláčkova záda protlačil Holík. Stalo se tak po opožděném začátku, kdy se protáhl slavnostní ceremoniál s loučícím se kapitánem Brna Čermákem, nicméně Řepík na to vinu neházel. "Bylo to dlouhé, ale pro oba týmy stejné. Nezvládli jsme napadání, dva jsme tak propadli a oni si to tam náhodně strčili," popsal kapitán Sparty Holíkův gól, což byl klíčový moment zápasu.

Sparťanský střelecký zmar byl nejvíce patrný ve druhé třetině, kdy měli hosté výhodu čtyř přesilových her, ale nic z toho nebylo. "Ani jsme Vejmelku pořádně neohrozili. Někdy ani není třeba dát gól, ale může to nastartovat tým, jsou tam střely, vytvoříme si tlak, což se dnes nestalo," litoval.

Sparta totiž narazila na perfektní obranu Brna v čele s Vejmelkou. "Nehráli jsme dobře, což platilo celé dvě třetiny, paradoxně nejlepší byla až poslední dvacetiminutovka, ale to proti tak zkušenému týmu je málo," uvedl Řepík.

Další rozdíl viděl Řepík v osobních soubojích. "V mnoha z nich byli Brňané zarputilejší než my, oni jich víc vyhráli, my jsme hráli málo na puku a jenom jsme jej honili. Bylo to pro nás těžký," mínil.

Po třech divokých zápasech v nichž Sparta dala dvakrát sedm a jednou čtyři góly, dnes vyšla naprázdno. "Bylo to divoký, hlavně nás mrzí druhý zápas v Liberci, kdy jsme ztratili vedení 6:2. Po Liberci jsme se snažili zapracovat na obraně, to se nám sice povedlo, ale zase jsme nic nedali," dodal Řepík.