Zápotočný s Niklem skončili v Příbrami a mají namířeno do Českých Budějovic

Příbram - Fotbalisty Českých Budějovic od jarní části sezony pravděpodobně povedou Tomáš Zápotočný a Marek Nikl. Trenérská dvojice oznámila konec u lídra druhé ligy Příbrami a zároveň potvrdila nabídku z nejvyšší soutěže. Podle příbramského webu mají oba trenéři namířeno právě do Dynama.

"Nabídka přišla, ještě to není úplně hotové. Srdce nám to drásá, nechceme odcházet z klubu, od hráčů, nechceme rozbít realizační tým. Spoustu lidí nepochopí, proč utíkáme z prvního místa. Nebylo by fér odkrývat, jaké všechny jsou za tím důvody, za sebe ale můžu říct, že pro mě je to další obrovská výzva," uvedl Zápotočný po posledním podzimním zápase proti Chrudimi (1:1).

Dvaačtyřicetiletý příbramský rodák převzal tým před rokem a v lednu ho doplnil další bývalý hráč s reprezentačními zkušenostmi Nikl. Oba vytvořili rovnocennou trenérskou dvojici. "Jsme domluvení, že to bude nadále stejné jako v Příbrami. Tam to fungovalo, tak proč v tom nepokračovat," podotkl Nikl, jenž dosud stejně jako Zápotočný v nejvyšší soutěži jako hlavní kouč nepůsobil.

České Budějovice jsou bez trenéra od konce října, kdy byl odvolán Jozef Weber. Dynamo dohrává podzim pod vedením dočasných koučů Jiřího Lercha a Jiřího Kladrubského. Před dnešním utkáním se Spartou je na 11. místě.