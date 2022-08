Záporožská jaderná elektrárna opět připojena k energetické síti

Kyjev/Praha - Dva z odpojených reaktorů Záporožské jaderné elektrárny jsou znovu připojeny k energetické síti, oznámila dnes odpoledne a večer ukrajinská státní společnost Enerhoatom. Ráno firma informovala, že po čtvrtečním požáru v areálu nedaleké tepelné elektrárny bylo od sítě odpojeno všech šest reaktorů. Podle ukrajinských úřadů se to stalo poprvé v historii zařízení. Během dne zároveň přicházela rozporuplná vyjádření od představitelů Ruskem dosazené okupační správy města Enerhodar a Záporožské oblasti.

Dva reaktory zařízení, které byly dosud v provozu, byly od sítě podle Enerhoatomu odpojeny ve čtvrtek kvůli požáru skládky popela, jenž zasáhl elektrické vedení. Požár podle ukrajinských úřadů způsobilo ruské ostřelování. Elektřina pro vlastní potřebu atomové elektrárny byla podle ní dodávána prostřednictvím elektrického vedení z ukrajinské energetické soustavy. O výpadku v atomové elektrárně ve čtvrtek informovala i Ruskem dosazená správa oblasti, podle níž bylo několik měst bez proudu. Tvrdila ovšem, že zařízení bylo částečně znovu uvedeno do chodu. Požár podle ní zavinily útoky ukrajinských sil.

"Jeden z bloků Záporožské jaderné elektrárny odstavených včera (ve čtvrtek) byl připojen k energetické síti a pokračuje ve zvyšování výkonu. K provozu zařízení a bezpečnostním systémům nejsou žádné připomínky," uvedl dnes odpoledne Enerhoatom. Večer pak informoval, že je k síti připojen i druhý blok.

Nedlouho před oznámením o připojení prvního bloku člen proruské administrativy Vladimir Rogov podle ruské agentury TASS prohlásil, že elektrárna už nedodává elektrickou energii do regionů kontrolovaných Kyjevem kvůli poškození vedení spojující atomovou elektrárnu s Ukrajinou, a to v důsledku ostřelování. Z něho vinil ukrajinské síly. Do okupovaných oblastí však podle něj elektrická energie nadále plyne. TASS ho citoval jen krátce poté, co zástupce ruské okupační správy města Enerhodar Alexandr Volga naopak prohlásil, že elektrárna funguje v běžném režimu a elektřina je na Ukrajinu dodávána normálně. Ukrajinská firma Enerhoatom před několika dny varovala, že se Rusové chystají odpojit Záporožskou jadernou elektrárnu od ukrajinské sítě.

TASS zároveň v noci na dnešek s odvoláním na okupační oblastní správu napsal, že v blízkosti elektrárny vypukl lesní požár. Starosta města Enerhodar Dmytro Orlov podle ukrajinské agentury Ukrinform uvedl, že požáry v blízkosti Záporožské jaderné elektrárny trvají a hasiči je nestíhají hasit. Ukrajinská verze Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL) zveřejnila na svém webu satelitní záběry, které ukazují ohniska požárů v lese u atomové elektrárny a také kouř na skládce popela u tepelné elektrárny.

Ruské invazní síly se největší atomové elektrárny v Evropě zmocnily v březnu, nicméně ukrajinští inženýři z Enerhoatomu stále pod ruskou kontrolou řídí její každodenní provoz. V posledních dvou týdnech byl areál elektrárny opakovaně ostřelován, přičemž Kyjev a Moskva se z útoků obviňují navzájem. Představitelé evropských zpravodajských služeb útoky připisují Rusku, které podle nich zařízení používá jako štít pro své síly a k podnikání dělostřeleckých útoků z jeho blízkosti, uvedla už dříve agentura Bloomberg.

Situace kolem elektrárny vyvolává obavy z možné jaderné katastrofy a Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) intenzivně vyjednává o inspekci zařízení. Šéf MAAE Rafael Grossi dnes v rozhovoru s francouzskou rozhlasovou stanicí RFI uvedl, že hlavní cíle chystané mise agentury do elektrárny je stabilizování situace v zařízení, obnovení systémů přenosu dat a zajištění nepřetržité přítomnosti MAAE na místě. Rusko dalo misi zelenou, nicméně podle Grossiho zbývá vyřešit další překážky. "V první řadě jde o prostý fakt, jak se dostat na místo, protože to není snadné," uvedl Grossi. "Je to válečná zóna," dodal.

List The Wall Street Journal následně s odvoláním na zdroje blízké jednání napsal, že Rusko slevilo z požadavků, které si dříve kladlo, a mise MAAE do jihoukrajinského zařízení zavítá patrně na začátku příštího týdne.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes večer uvedl, že situace okolo elektrárny zůstává i přes připojení dvou reaktorů velmi riziková a nebezpečná. Zopakoval požadavek Kyjeva, že do zařízení musí být co nejdříve vpuštěni inspektoři MAAE. Zelenskyj už v noci na dnešek obvinil z výpadku v elektrárně ruské ostřelování a Moskvu viní z toho, že přivedla Ukrajinu a Evropu do situace, kdy se ocitly "krok od jaderné katastrofy".

Podle šéfky českého úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové je radiační situace v okolí Záporožské jaderné elektrárny nadále normální. Situace je složitá především pro pracovníky elektrárny, podle ní jsou ale na to vycvičeni. Bezpečnostní systémy a chlazení odstavených reaktorů funguje díky tomu, že elektrárna má záložní elektrické napájení ze sousední uhelné elektrárny a k dispozici má také asi 18 velkých dieselových generátorů, řekla Drábová v ČT. Jediným řešením podle ní je, aby ruští okupanti odešli z elektrárny a aby na místě vznikla demilitarizovaná zóna.