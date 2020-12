Zapomenutá koleda z Humpolce má profesionální nahrávku

Humpolec - Humpolecký rodák Stanislav Kotyza nahrál ve Spojených státech amerických zapomenutou vánoční píseň z poloviny 19. století. Jejím autorem je podle něho humpolecký učitel Jan Malát. Kotyza, který se sám věnoval zpěvu a hře na varhany, našel její zápis před lety na kůru kostela svatého Mikuláše v Humpolci. Díky iniciativě Českého centra v New Yorku nyní vznikla její nahrávka a videoklip. Píseň Noc krásná čarovná je doprovodem k prezentaci 100 let sklářské školy v Železném Brodě, kterou České centrum připomíná prostřednictvím unikátních vánočních ozdob. ČTK to řekl ředitel centra Miroslav Konvalina.

Když hledal vánoční píseň, která by byla důstojným doplněním české sklářské tradice, vzpomněl si na příběh nalezené humpolecké skladby, který mu Kotyza, vystudovaný operní zpěvák, vyprávěl. Koledu upravil skladatel a Kotyzův přítel Juraj Filas. "Když jsem viděl, jak se to podařilo, napadlo mě, že oslovím české zpěváky, aby se v předvánočním čase přidali," řekl Konvalina. Svoji verzi koledy podle něho přislíbila nazpívat sopranistka Kristýna Kůstková nebo pěvec Bohdan Petrovič.

Píseň dosud profesionálně nahrána nebyla, i když ji Kotyza původně ve vlastní úpravě hrával ještě pře svojí emigrací v roce 1984. Zněla i při jeho vánočních koncertech. "Zpíval jsem ji s jednou dívenkou při vánočním koncertě v Humpolci v roce 2013. A kdykoli jsem byl v Humpolci na Vánocích, tak jsem ji v kostele zpíval," řekl Kotyza.

V humpoleckém kostele svatého Mikuláše hrával dnes osmašedesátiletý Kotyza jako student gymnázia na varhany. "Byli tam taky takové staré almary, které dřív patřily literátskému bratrstvu, tak jsem se v nich jednou zvědavě hrabal a našel jsem tam tuhle koledu. Tedy koledu, našel jsem jen zpěvní hlas," řekl Kotyza. Humpolecká rodina Malátových byla podle něho s hudbou tradičně spjatá. Jeden z jejích členů byl dirigentem pěveckého sboru Čech a Lech.

Koleda podle Kotyzy snese srovnání s nejznámějšími vánočními skladbami včetně Tiché noci, kterou zkomponoval Franz Gruber. "Poselství posluchačům - važte si toho, že máme takové lidí, jako byl Malát. Mnoho národů takové frajery nemá," řekl Kotyza.

Nahrávka vznikla v americkém městě Rye na Den díkůvzdání. Za klavírního doprovodu ji vedle Stanislava Kotyzy zpívá i jeho dcera Kristina.