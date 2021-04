Zapojení Rosatomu do dostavby Dukovan je podle Havlíčka takřka vyloučené

Praha - Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) považuje za velmi málo pravděpodobné až takřka vyloučené, že by se ruská společnost Rosatom za nynější situace mohla zúčastnit tendru na výstavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Stát tuto firmu zřejmě nepřizve ani do bezpečnostního prověřování, rozhodnout musí ale vláda, řekl Havlíček v dnešním pořadu televize Prima Partie Terezie Tománkové. Reagoval na zveřejnění informací o důvodném podezření českých bezpečnostních složek, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku byli v roce 2014 zapojeni příslušníci ruské tajné služby.

Havlíček předpokládá, že vláda se v pondělí bude případem i českou reakcí vůči Moskvě zabývat a členové kabinetu dostanou další informace. "Nedovedu si představit, že by se v tuto chvíli Rosatom do bezpečnostního posouzení dostal," prohlásil Havlíček.

Uvedl, že informace o údajné účasti ruských agentů na explozi ve Vrběticích získal jen nedlouho před sobotní tiskovou konferencí premiéra Andreje Babiše (ANO) a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD). Případ podle něj dříve neprobírala ani Bezpečnostní rada státu. Zjištění českých bezpečnostních složek o ruské stopě ve Vrběticích považuje za absolutně nepřijatelné a nemá důvod o nich pochybovat.

Podle březnového vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu zůstal Rosatom mezi uchazeči o stavbu v Dukovanech, se kterými chce český stát dál jednat. Vyřazena naopak byla čínská firma.

Havlíček v sobotu večer na dotaz ČTK odpověděl, že informace bezpečnostních složek budou součástí rozhodování o pozvání jednotlivých uchazečů do tendru. Před zařazením ruských a čínských firem do dukovanského tendru už v minulosti varovaly bezpečnostní složky i část opozice. Role státu a jeho možnost kdykoliv zasáhnout je podle Havlíčka ošetřena ve všech smlouvách s investorem, jímž je společnost ČEZ.

Pravděpodobné zapojení ruských agentů do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích je největším útokem cizího státu na české území od sovětské okupace v roce 1968, řekl dnes v pořadu Primy předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Ondrej Veselý (ČSSD). Vyhoštění 18 ruských agentů z velvyslanectví v Praze považuje za oprávněné, očekává od vlády další informace, svolal už jednání zahraničního výboru. Místopředseda výboru Jaroslav Bžoch (ANO) označil situaci za bezprecedentní a reakci české strany za adekvátní, také čeká na detaily případu.

Komunistický poslanec Leo Luzar zdůraznil, že mu chybí jakékoliv informace o údajném zapojení ruských agentů, varoval před eskalcí česko-ruských vztahů. Jakýkoliv zásah cizího státu na území jiného je ale nepřijatelný a je nutné ho odsoudit, dodal. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová požaduje od české vlády ještě razantnější kroky, případ považuje za akt státního terorismu ze strany Moskvy.