Zapletala zastavily na Dakaru technické problémy, chce se vrátit

Burajda (Saúdská Arábie) - Dobře rozjetou Rallye Dakar ukončily Miroslavu Zapletalovi ve čtvrtek technické problémy jeho fordu. Zkušený závodník musel nechat svůj vůz na trati a 5. etapu nedokončil, pilot týmu Offroadsport ale věří, že se v neděli po dnu volna postaví opět na start a v soutěži bude pokračovat v kategorii Dakar Experience.

"Že na tomto závodě poletím vrtulníkem a poté ještě letadlem do bivaku, to jsem si tedy nemyslel. Je to takový bonus. Bylo to parádní, ale něco podobného jsem určitě nechtěl zažít," pousmál se Zapletal v rozhovoru na facebookovém profilu Miloslava Janáčka z týmu Orion Moto Racing Group. "Po projetí kontrolního bodu 5, když jsme to měli do cíle asi 125 kilometrů, auto zůstalo v dunách funkční jen na volnoběh, takže nebylo možné pokračovat dál," popsal Zapletal problémy.

Společně s navigátorem Markem Sýkorou se sice snažili vůz opravit, ale nepodařilo se jim to. "Asi se porouchalo něco na vstřikování," řekl sedminásobný dakarský účastník, kterému před čtvrteční etapou patřilo 18. místo v průběžném pořadí. "V pátek pro auto pojedeme a pokusíme se ho opravit. Když se nám to podaří, tak už jsme s organizátory domluvení, že se po dnu volna vrátíme zpět do závodního režimu. Jen musíme projít přejímkou a lékařskými testy, mimo jiné na covid," řekl Zapletal, jenž na slavném závodě skončil v roce 2009 sedmý a loni dojel šestnáctý.

Podobné problémy jako Zapletal měl i Jan Tománek v kategorii kamionů. Jeho posádku zastavila porucha převodovky. "Etapu jsme rozjeli pěkně, na prvních mezičasech jsme se pohybovali v první desítce, ale bohužel se projevily problémy, které začaly už v první etapě, kdy jsme jeli bez spojky," uvedl Tománek v tiskové zprávě.

Pilot kamionu Tatra ve čtvrtek dojel do cíle jen s pomocí jedné rychlosti a mimo předepsanou trať. "Zůstala nám jedna rychlost, na kterou jsme dojeli zbývajících 340 kilometrů do bivaku. Samozřejmě mimo trať, protože s tím se přes duny opravdu jet nedalo," řekl člen týmu Instaforex Loprais Praga. I on počítá s tím, že se do soutěže opět zapojí od 7. etapy. Hlavním úkolem Tománka na Dakaru je totiž krýt záda Aleši Lopraisovi.