Záplavy v americkém Kentucky mají 25 obětí, bilance může dál růst

ČTK/AP/Ryan C. Hermens

Zaplavený dům ve městě Lost Creek v americkém státě Kentucky 29. července 2022. ČTK/AP/Ryan C. Hermens

Washington - Počet obětí záplav v americkém státě Kentucky stoupl na 25, mezi mrtvými je i nejméně šest dětí. S odkazem na údaje z jednotlivých zasažených okresů to uvedl deník The New York Times (NYT). Silné záplavy způsobené přívalovými dešti zasáhly východní část Kentucky ve čtvrtek, některá místa zůstávají dál nedostupná a úřady teprve pomalu zjišťují rozsah škod.

Fotogalerie

Nejtragičtější bilanci má okres Knott, tamní úřad koronera informoval o 14 potvrzených obětech. Média mimo jiné informovala o rodině, která přišla o čtyři malé děti, které se utopily poté, co voda zaplavila její obytný přívěs.

"V Kentucky i v celé Americe mají lidé strach, protože se nemohou spojit se svými blízkými, nefungují mobilní sítě, tisíce lidí jsou bez proudu," řekl stanici CNN guvernér Kentucky Andy Beshear. Podle něj se záchranáři snaží dostat lidi do bezpečí s pomocí lodí a vrtulníků.

"Podle dosavadního vývoje možná budeme bilanci mrtvých navyšovat několik týdnů. V některých oblastech lze jen těžko zjistit, kolik lidí se vůbec pohřešuje," uvedl guvernér.

V některých částech Kentucky napadlo za 48 hodin 20 až 27 centimetrů srážek. Toky se rozvodnily zejména v Apalačském pohoří, předpovědi navíc varují, že déšť bude pokračovat i příští týden.