Zápisník komisaře: SUV for the Future

A tak jsme zastavili před českým pavilonem na Všeobecné světové výstavě EXPO. Ač v Dubaji, stalo se tak v zahradě živené vodou ze vzduchu vyráběnou technologií Českého vysokého učení technického a na dlažbě vyráběné českou firmou. Není tedy divu, že jsme zde zaparkovali auto rovněž českého výrobce ŠKODA AUTO. A že jde o plně elektrické SUV, které má nulovou uhlíkovou stopu jak při výrobě, tak při provozu, pokud nabíjíte zelenou energií. Prostě tradiční značka, moderní design a nejnovější technologie. Prostě ENYAQ iV.

Fotogalerie

Autor těchto řádků se právě chtěl pustit – se vzpomínkou na romány Julese Verna – do technického pojednání o nové výrobní lince firmy ŠKODA AUTO, o nulových emisích při jízdě a o dobíjení elektrickou energií na veřejných nabíječkách i doma, či o pohonu všech kol a mimořádné stabilitě vozu ENYAQ iV.

Ale pouze by opisoval to, co napsali (a lépe) jiní, potažmo to, co už zvídaví čtenáři (jen takoví čtou i tento text) seznali sami. Omezí se proto na vlastní zkušenost a na premiéru vozu – kterému s hrdostí na tradici českých vynálezců a mechaniků, na vědecko-technickou povahu národní expozice na EXPO a na zkratku iV říká soukromě InVentor – ve Spojených arabských emirátech.

Arabský poloostrov je s rozlohou přes tři miliony čtverečních kilometrů asi čtyřicetkrát větší než Česká republika, ale dvě třetiny povrchu tvoří poušť. Pod ní se nachází stále dosud největší známé zásoby ropy, ale stejně tak je jasné, že černé zlato jednou dojde. Ví to i emirát Dubaj, který pro EXPO navrhl téma Connecting Minds – Creating the Future.

Až bude ropa zcela vyčerpána, bude na změnu ekonomické struktury zemí Perského zálivu pozdě – proto se vůbec první Všeobecná světová výstava v arabských zemích koná právě v Dubaji. EXPO podpoří turistický ruch, který už se stává místní dominantní hospodářskou aktivitou, a zároveň mladému emirátu ukazuje nové a perspektivní technologické a obchodní možnosti.

A ze stejného důvodu se součástí české expozice stal i vůz, který sklízí úspěchy v Evropě. Celá stálá expozice České republiky se jmenuje „Country for the Future“ a jejím jádrem je technologie S.A.W.E.R. (solar-air-water-earth-resources) vyrábějící vodu ze vzduchu s energií ze solárních panelů a kultivující poušť.

Ambici zaujmout mají nicméně i dvě desítky dalších exponátů – od energetických inovací využívajících nanotechnologie, přes robotické systémy a stroje s umělou inteligencí, po užitý design a umělecká díla z originálních materiálů. Bez nadsázky se dá přitom říci, že plně elektrické SUV z mladoboleslavské automobilky zasahuje do všech uvedených oblastí. Jako vystavený exponát, i při jízdě.

Kdo nikdy neřídil elektromobil, bude překvapen dokonale tichým chodem motoru. Možná i zkušený elektromobilista by se však divil, jak je ticho slyšet při jízdě noční pouští. Neodbytně se vkrádá nápad změnit úsloví o koních na velbloudy pod kapotou a přidat pár vět o hvězdném nebi nad námi a o vesmíru… mimochodem, Spojené arabské emiráty už do kosmu poslaly prvního astronauta i sondu k Marsu.

Příště se autor zápisku a vděčný řidič InVentora podělí o nové postřehy o Dubaji nasbírané za volantem. Do té doby: Šťastnou cestu…