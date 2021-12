Zápisník komisaře: ohleduplnější než druzí

Je to odvěká posedlost člověka – dostávat se dál a výš a rychleji. A dnes už také co nejčistší cestou. Autor těchto řádků se dokonce odváží tvrdit, že zatímco rekordy v dosahování délek a výšek a rychlostí ve světě sportu a techniky tvoříme a překonáváme z vnitřního popudu a vrozené soutěživosti, jsou hranice pro zelenější ohleduplnost k naší modré planetě podmiňovány současnou povahou lidské civilizace a stavem přírody, a tedy v podstatě nevyhnutelné.

První ŠKODA ENYAQ iV (soukromě pojmenovaná InVentor) na Arabském poloostrově se služebně vypravila ze Všeobecné světové výstavy EXPO v Dubaji i do dalších míst ve Spojených arabských emirátech – a to s čistým svědomím řidiče, protože mladoboleslavský elektromobil po sobě zanechává čistou uhlíkovou stopu.

Sympatický projev odpovědnosti české firmy, která svůj první vůz ještě pod značkou Laurin & Klement vyrobila na sklonku roku 1905 a do světa je začala posílat ve velkém – respektive po desítkách – už o rok později, čili právě před sto patnácti lety.

Už v prvním zápisku z Dubaje jsme psali, že chytrý InVentor má nulovou uhlíkovou stopu již při výrobě. Vnímavý čtenář se jistě ptá, jak je to možné, pokud se plechy neohýbají ručně a za studena. Odpovědí je například používání elektřiny z obnovitelných zdrojů, optimalizace vlastních výrobních procesů ale také podpora certifikovaných projektů na ochranu klimatu, jako je například výstavba velké větrné farmy v Indii.

Před českým pavilonem na EXPO parkuje elegantní SUV v těsné blízkosti dvou palem. Ta první je skutečná a zavlažuje ji voda vyrobená ze vzduchu jen s využitím solární energie. Jde o původní technologii S.A.W.E.R.. Druhá je skleněná a je uměleckým ztvárněním fotobioreaktoru, který spaluje CO2 ve vodě a pěstuje nutričně hodnotné řasy, tedy doplněk stravy pro lidi i zvířata.

Jde o české inovace národní expozice Country for the Future, do jejichž širší rodiny InVentor skvěle zapadá. A budeme-li na světovou výstavu nahlížet prizmatem jejího původního smyslu, můžeme ji vnímat jako poměřování nápadů účastnických zemí. Sice přátelské, ale hnané onou vrozenou soutěživostí, a přitom se snahou být nejen silnější, ale i ohleduplnější než druzí.

Škodovka chce dosáhnout nulové uhlíkové stopy při výrobě ve všech českých závodech (mimochodem: i v tomto slově zní duch soutěže) do konce tohoto desetiletí, k čemuž například přispívá speciální aplikace. Ta s pomocí umělé inteligence umožňuje co nejlépe využívat prostor v přepravních kontejnerech, což znamená snížení emisí CO2 o stovky tun ročně.

I Spojené arabské emiráty si dopady uhlíkových emisí uvědomují. Na jedné straně stojí v Dubaji nejvyšší budova světa, proslulá věž Burdž Chalífa čnící do výšky osmi set dvaceti osmi metrů. Na ploše padesáti hektarů staví přitom mladý emirát také městečko, které je sice významně nižší, ale energeticky zcela samostatné.

Když InVentor zastavil právě pod mrakodrapem Burdž Chalífa, ukazujícím jako prst obra hvězdáře do vesmírných hloubek, přepadla autora textu jedna představa: kdybychom oněch téměř sto milionů ročně vyrobených aut s průměrnou délkou necelých pěti metrů seřadili těsně za sebe, dostaneme se pohodlně až na Měsíc.

Ale upřímně: co tam? Jakkoli je s největší pravděpodobností jediná přirozená družice Země dílem její srážky s cizím tělesem a jakkoli proto obsahuje vedle řady nám známých prvků i molekuly vody, moc se nezelená a nedýchá. To zatím nedokáže změnit ani S.A.W.E.R. Tak šťastnou pozemskou cestu – na zelenou a zelenou.