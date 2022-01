Zápisník komisaře: kouzlo povedeného designu

Obecně se dá slovo design asi nahradit slovy tvar, nebo návrh či styl. Ale nikdy to není přesné. Design odkazuje na signum, tedy na podpis či znamení. Design by měl být tedy autorsky originální a něco symbolizovat. Design v jednadvacátém století by pak měl být i funkční pro člověka a ohleduplný k planetě. To platí o oblečení, předmětech denní potřeby, autech, budovách i celých městech.

Fotogalerie

Dubaj se snaží využít prostoru, který pouštní pobřeží činí téměř neomezeným, urbanistické svobody, která pramení z dynamické a přitom jen několik desetiletí trvající výstavby, jakož i investičního potenciálu místních i zahraničních firem, které zde nechtějí udělat jednorázový obchod, ale podnikat trvale. Vedle již zmiňovaných věží Burdž Chalífa a Burdž al-Arab v mladém městě vyrostla brána mezi jeho starou a novou částí – sto pět metrů vysoký mrakodrap Frame navržený Fernandem Donisem, který takto zarámoval Dubaj jako město symbolů, nebo jen o pár metrů nižší Opus – kvádr zrcadlící v okolní budovy s organickou průrvou od Zahy Hadid. Slavná jména, slavné stavby.

Za pozornost ale stojí v tomto kontextu nepochybně i design celé výstavy EXPO. Půdorys připomínající siluetu sokola a funkční a pro návštěvníky přitom přátelské rozdělení výstaviště do zón Sustainabilty, Oportunity a Mobility se zastíněnými promenádami vytvořila architektonická studia HOK a Populos. Pavilon hostitelských Spojených arabských emirátů inspirovaný pro změnu sokolími perutěmi navrhl Santiago Calatrava a ústřední budovu Mobility Norman Foster. Společnost světoznámých architektů pak s nemenší odvahou a přitom se zachováním citlivé harmonie doplňují absolventi ČVUT Jindřich Ráftl a Jan Tůma ze studia Jin&Jan. Řeč je pochopitelně o českém pavilonu Czech Spring a čtenář zápisků už ví, že Srdce pramene v interiéru a Mrak nad ním je nejen zmiňovaným originálním a symbolickým designem, ale i největší ručně tvarovanou ocelovou plastikou na světě.

A vedle něj – v zahradě zavlažované vodou ze vzduchu – parkuje elektromobil ŠKODA ENYAQ iV, sportovně užitkový vůz pojmenovaný autorem textu InVentor. Design z budoucnosti mu dává především maska Crystal Face složená ze sto a jednatřiceti LED diod a karoserie, která ukrývá až překvapivě přívětivý vnitřek a decentně elegantní a funkční palubní desku. Model ENYAQ ostatně získal za své sportovní tělo s oduševnělým srdcem i prestižní mezinárodní cenu "Red Dot“. Nakolik mu sluší scenérie dubajských futuristických staveb, nebo kostýmy studia Bernhardt, které obléklo vedle managementu české účasti na EXPO i řadu osob z bondovky Skyfall, nechme na laskavém posouzení fotografií. V každém případě je však InVentor vozem, který svým designem dělá ve světě dobré jméno svému výrobci, i českým návrhářům.

Jejich nápady a práci lze v národní expozici potkat na každém kroku. Od hasicích štítů Amplla přes zlaté pianino Petrof po hostesky v kostýmech Talabaya a kloboucích Tonak.