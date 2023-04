Zápasy základní části NBA viděl rekordní počet diváků

Basketbalista týmu Philadelphia 76ers Joel Embiid zakončuje do koše v utkání zámořské NBA proti týmu Boston Celtics, 4. dubna 2023, Philadelphia.

Basketbalista týmu Philadelphia 76ers Joel Embiid zakončuje do koše v utkání zámořské NBA proti týmu Boston Celtics, 4. dubna 2023, Philadelphia. ČTK/AP/Chris Szagola

New York - Právě skončená základní část basketbalové NBA měla rekordní návštěvnost. V sezoně, kterou už neovlivňovaly restrikce kvůli pandemii koronaviru, přišlo do hal v USA a Torontu 22,234.502 milionu diváků. O více než sto tisíc tím bylo překonáno dosavadní maximum z ročníku 2017/18. Oznámilo to dnes vedení soutěže.

Průměrná návštěvnost v 77. ročníku NBA poprvé překročila hranici 18.000 diváků a ligové arény byly obsazeny z 97 procent. Vyprodáno bylo 791 z 1230 zápasů, což je také nový rekord. Dosud bylo nejvíce vyprodaných utkání 760 v sezoně 2018/19.

Soutěž pokračuje od úterý vyřazovací částí.