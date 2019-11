Zápasy proti Zlínu a Olomouci jsou pro nás důležitější, řekl Jágr

Praha - Především díky Jaromíru Jágrovi zavítalo do pražské O2 areny na dohrávku 10. kola mezi hokejisty Sparty a Kladna 17.220 diváků, což je extraligový rekord na zápas v hale. Středočeši podlehli vedoucí Spartě 2:6 a po třech utkáních nebodovali. Podle Jágra jsou ale pro mužstvo důležitější následující zápasy se Zlínem a Olomoucí.

"Jde jenom o to, abychom si přenesli lepší formu do dalších zápasů, které jsou pro nás klíčové, protože hrajeme proti týmům, které jsou vedle nás, jako je Zlín a Olomouc. Samozřejmě jsme chtěli dneska vyhrát, ale moc dobře víme, že zápasy v pátek a v neděli pro nás budou daleko důležitější," řekl novinářům Jágr, který si v duelu připsal asistenci.

Kladno je dvanácté s odstupem tří bodů na poslední Pardubice. Stejný počet bodů jako Středočeši má i Zlín, Olomouc je na tom o bod lépe.

Třetí nejvyšší návštěva v historii extraligy se na hře hostů podle Jágra podepsala. "Myslím si, že na nás dolehla tíha okamžiku. Pro některé hráče je ohromný rozdíl hrát minulý rok nebo dva roky předtím před 150 diváky a teď před 17 tisíci," uvedl Jágr. Větší návštěvu zažila soutěž pouze v sezoně 2015/2016 na venkovních utkáních Brna se Spartou a Plzní.

Vyprodané O2 areny si Jágr vážil. "Fanouškům za to vděčím. Vím, že poslední zápas, který jsem tady hrál, byl na mistrovství světa v Praze. Bohužel nejsem Jágr jako před 20 lety, to bychom se bavili o něčem úplně jiném. Sám sobě pořád věřím, ale musím si počkat na svoji šanci," prohlásil sedmačtyřicetiletý hrající majitel Kladna.

V utkání se necítil dobře. "Říkal jsem to už včera, že se necítím nic moc, ale to víceméně neřeším. Ty situace, které vzniknou během zápasu, si můžu uhrát tak, jak potřebuju v ofenzivním pásmu," konstatoval Jágr.

"Snažil jsem se osobně do toho dostat, protože jsem věděl, že se necítím dobře. To člověk pozná na tréninku. Nebylo moc času, takže se snažím od těchto věcí odreagovat a myslet sám na sebe, abych si udržel víru v to, že v každém momentě se to může otočit," uvedl druhý nejproduktivnější hráč v dějinách NHL.

Kladno trápí marodka. "Nemáme tak široký kádr, takže když se něco takového stane, musíme to tam slepit. Hráči, kteří hrají křídla, musejí jít hrát centy. Ale v pohodě, příště to bude o něčem jiném. Chtěli jsme ukázat, jak to příště bude vypadat na Kladně proti Spartě za 14 dní, aby věděli, co je čeká," připomněl Jágr další vzájemný souboj, který je na programu v pátek 29. listopadu.