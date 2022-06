Zápasy na téhle úrovni musíme hrát na krev jako dnes, řekl trenér Šilhavý

Praha - Trenér Jaroslav Šilhavý si pochvaloval, že čeští fotbalisté při vítězství 2:1 nad Švýcarskem v úvodním utkání skupiny A2 Ligy národů hráli "na krev". Výkon ho potěšil o to víc, že mu při červnovém srazu schází řada opor včetně nejlepšího útočníka Patrika Schicka. Výhru ale Šilhavý nechtěl přeceňovat, neboť už v neděli čeká jeho tým další domácí duel s gigantem Španělskem.

"Tyhle zápasy v té nejsilnější skupině, v tom nejvyšší levelu, musíme hrát na krev, jako to bylo dnes. Ještě se k tomu přidaly nějaké absence, o to to bylo složitější. Mám velkou radost, že to kluci takhle zvládli. Cítil jsem z nich tu energii," řekl Šilhavý na tiskové konferenci.

Jeho mužstvo po prvním kole elitní skupiny vede tabulku, neboť Španělsko v souběžně hraném duelu remizovalo s Portugalskem 1:1. "Určitě bych to nechtěl zlehčovat, ale myslím, že skupina je nesmírně těžká. Jsme v té nejvyšší společnosti. Favoriti jsou podle mě Portugalsko a Španělsko, my jsme dnes se Švýcarskem bojovali o možnost tam třeba setrvat v příštím ročníku. Určitě bych to nepřeceňoval. Hned v neděli nás čeká strašně těžký soupeř, uvidíme, co nám to napoví," poznamenal Šilhavý.

Stejně jako v březnu při prohře 0:1 v prodloužení ve Švédsku v semifinále play off o mistrovství světa a následné remíze 1:1 v přípravě ve Walesu znovu vsadil na rozestavení se třemi stopery.

"Většinou to vychází z toho, jaké hráče máme k dispozici. Když se připravujeme na soupeře, zvažujeme, jakým způsobem bychom ho přelstili. Ten tříobráncový systém jsme už kolikrát chtěli vyzkoušet, proti těm silnějším soupeřům hraje svou roli," podotkl Šilhavý.

"Samo rozestavení zápas nevyhraje. Jedna věc je rozestavení, druhá výkon. V baráži ve Švédsku jsme se pro to rozhodli. Celkem se nám to líbilo, fungovalo to, tak jsme to zachovali i v dnešním zápase," doplnil Šilhavý, s nímž vedení asociace před měsícem prodloužilo smlouvu.

Velký podíl na české výhře měl brankář Tomáš Vaclík, který chytil několik velkých šancí. "Už kolikrát jsem říkal, že na téhle úrovni musíme podat stoprocentní výkon na hranici našich možností. A ještě z toho musí vylézt jednotlivé individuální výkony, jako tomu bylo třeba na Euru, kde zářil Patrik Schick nebo Váca (Vaclík), který to zavřel. To se dnes zase stalo. Má velký podíl na tom, že jsme vyhráli," uvedl Šilhavý.

Premiéru v základní sestavě si za reprezentační "áčko" odbyl defenzivní univerzál Ladislav Krejčí mladší, který nastoupil jako jeden ze tří stoperů. I kvůli tomu, že zdravotní problémy měl další obránce Václav Jemelka.

"Jeden ze stoperů, Tomáš Petrášek, musel odjet. Vašek Jemelka dostal virózu, takže volba padla na Láďu Krejčího. Nebylo to pro něj nic nového, má skvělou rozehrávku. Cítil se tam dobře. Pak měl zdravotní problém, ale zvládl to do konce. Musím ho pochválit," řekl Šilhavý. "Jemelka by podle doktorů měl již zítra trénovat. Přesto uvažujeme, že bychom ještě jednoho dva hráče povolali," dodal Šilhavý.

Jeho svěřence čekají v rámci červnového srazu ještě další tři zápasy. Dvakrát nastoupí proti Španělsku a jednou proti Portugalsku. "Jak rozložíme síly? Uvidíme, jak na tom budou hráči zdravotně. Viděl jsem, že někteří hráči tam dnes po zápase něco ledovali. Ale věřím, že se dají dohromady a budeme moci se všemi počítat. Budeme vždy chtít, aby tam byla nějaká osa týmu a pak se samozřejmě někteří hráči změní. Ale určitě to nebude tak, že bychom vyměnili celou jedenáctku," doplnil kouč.