Zápasy Českých hokejových her může v Praze sledovat tisíc diváků

Praha - Zápasy Českých hokejových her může v pražské O2 areně na základě výjimky od ministerstva zdravotnictví sledovat až tisíc diváků. Podmínkou bude negativní PCR test, který nesmí být starší 48 hodin. Závěrečný turnaj seriálu Euro Hockey Tour se uskuteční od 12. do 15. května, bezprostředně po sobotním závěrečném zápase český tým odletí do Rigy na mistrovství světa.

"Všechny osoby v O2 areně budou rozděleny do tří skupin tak, aby nepřišly do vzájemného kontaktu," uvedl manažer reprezentace Jan Černý na dnešní on-line tiskové konference. Jednu skupinu budou tvořit hráči a realizační týmy, druhou skupinou budou dodavatelé služeb, zástupci policie, zdravotníci či hasiči, třetí novináři nebo diváci.

Aktuálně stále oficiálně platí, že diváci mají na sportovní akce zakázaný přístup, na základě výjimky od ministerstva zdravotnictví ale omezený počet fanoušků může turnaj osobně sledovat. Podobně tomu bylo v závěru extraligy a první ligy, o uplynulém víkendu bylo také po sedmi měsících možné zaplnit za dodržení hygienických předpisů alespoň z deseti procent diváckou kapacitu prvoligových fotbalových stadionů.

"V rámci pilotní studie máme povoleno 200 osob, které se přímo účastní organizace utkání, 200 partnerů ve VIP prostorách a tisíc diváků v hledišti. Podmínkou je PCR test ne starší 48 hodin," řekl Černý. Fanoušci budou také na tribunách sedět v rozestupech a minimálně ob řadu.

Český tým se v O2 areně utká už v tomto týdnu se Slovenskem, aktuálně ale není rozhodnuto, zda pro diváky budou platit stejná pravidla, nebo se zápasy uskuteční bez jejich přítomnosti.