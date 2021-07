Zápasník Omarov byl před odletem na OH obezřetný, v Tokiu chce medaili

Praha - Zápasník Artur Omarov se v dvaatřiceti letech chystá na premiérový start na olympijských hrách a má vysoké ambice. Rodák z Dagestánu, který od roku 2009 reprezentuje Českou republiku, věří, že bude v Japonsku bojovat o medaile.

"Jsem nadšený, že mohu bojovat pod pěti kruhy, a strašně moc to pro mě znamená," řekl Omarov před dnešním odletem do dějiště olympiády. "Cítím se výborně a ambice jsou jednoznačné - medaile," dodal odhodlaně zápasník řecko-římským stylem.

Sebevědomí mu dodal úspěch na květnové světové kvalifikaci v Sofii, kde se probojoval až do finále a jako jediný český zápasník postoupil do Tokia. V únoru na mistrovství Evropy v Římě bojoval o bronzovou medaili a nakonec skončil pátý. Loni v prosinci zase na Světovém poháru v Bělehradu, který nahradil mistrovství světa, získal bronz.

"K (olympijské) medaili je relativně blízko, ale zároveň i daleko. Můžete vypadnout v prvním kole s nejsilnějším a zároveň se můžete probojovat hned do bojů o medaile. Na olympijských hrách je plno borců, které jsem už porazil. Když mi padne los, cesta do finále je možná," uvedl Omarov, který zápasí v kategorii do 97 kg. "Bude záležet na tom, jak se vše sejde, ale věřím, že medaili přivezu," podotkl.

Omarov si i v Česku dobře uvědomoval riziko možné nákazy koronavirem, proto se snažil maximálně chránit. "Závěrečnou přípravu jsme absolvovali trošičku izolovaně, abychom předešli onemocnění nebo podobným problémům. Vybírali jsme si, kde budeme trénovat, s kým budeme trénovat a jak budeme trénovat. Každý borec, se kterým jsem trénoval, musel mít ten daný den test na covid," vylíčil.

Olympijská premiéra Omarova čeká v pondělí 2. srpna.