Zápasnice Hanzlíčková na MS skončila v opravě, medaile i olympiáda jí unikly

Bělehrad - Zápasnice Adéla Hanzlíčková na mistrovství světa prohrála v opravném pavouku ve váhové kategorii do 68 kg souboj s moldavskou soupeřkou Irinou Ringaciovou a obsadila deváté místo. V Bělehradu zůstala bez medaile i účastnického místa na olympijských hrách, kterých bylo k dispozici pět. Případné vítězství by devětadvacetiletou českou reprezentantku posunulo do duelu o bronz, o sedm let mladší úřadující mistryně Evropy a obhájkyně bronzu ji ale položila na lopatky.

Hned po prvních zápasech skončil turnaj v řecko-římském stylu pro Oldřicha Vargu a debutanta Marcela Albiniho. Varga v kategorii do 77 kg podlehl polskému zápasníkovi Patryku Bednarzovi 2:6, Albiniho v nejtěžší váze do 130 kg položil na lopatky Američan Cohlton Schultz. V pátek ještě zasáhne do šampionátu olympionik z Tokia Artur Omarov (do 97 kg).

Hanzlíčková, stříbrná a bronzová medailistka z mistrovství Evropy, ve středu po dvou výhrách nestačila ve čtvrtfinále na Turkyni a pozdější šampionku Buse Tosunovou, jejíž následný postup do finále znamenal pro českou volnostylařku posun do druhého kola "repasáže". V turnaji ale pokračovala zraněná. "Cítila jsem se tady opravdu skvěle, ale ve střetnutí proti Turkyni, která mě během utkání několikrát faulovala, jsem si bohužel poranila vazy v koleni," sdělila Deníku Hanzlíčková.

Proti obhájkyni bronzu Ringaciové, která ve středu rovněž nestačila na Tosunovou a musela absolvovat i první kolo oprav, nezabodovala a po necelých dvou minutách skončila poražena. Přišla tím zároveň o šanci zabojovat o účastnické místo na pařížskou olympiádu. Vedle medailistek se o něj v srbské metropoli utkávají poražené zápasnice z duelů o třetí příčku.

"Kdyby nešlo o mistrovství světa a navíc o kvalifikaci na olympiádu, tak turnaj rovnou vzdám. Chtěla jsem repasáž risknout s tím, že buď to vyjde, nebo ne. Bohužel bolest a zranění mě obrovsky limitovalo," litovala.

Ringaciová nakonec zopakovala loňský bronz. Tosunová se poprvé stala mistryní světa po finálovém vítězství nad mongolskou soupeřkou Delgermá Enchsajchan.