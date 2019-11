Zápas Zlína s Plzní uzavře polovinu základní části fotbalové ligy

Zlín - Zápas předposledního Zlína s druhou Plzní uzavře v pondělí 15. kolo a tím i polovinu základní části první fotbalové ligy. Jasnými favority jsou Západočeši, kteří budou chtít částečně odčinit domácí porážku s vedoucí Slavií a v tabulce stáhnout ztrátu na Pražany opět na devět bodů. "Ševci" už osm kol nezvítězili a situaci jim výrazně komplikuje i obrovská marodka, na které bylo během týdne přes deset hráčů.

Plzeň prohrála dvě z posledních tří kol a ve středu v osmifinále domácího poháru zvítězila v třetiligovém Chlumci nad Cidlinou až 4:3 po prodloužení. Proti Zlínu se Viktorii poslední dobou daří - vyhrála poslední čtyři vzájemné ligové duely a na půdě "Ševců" třikrát za sebou neinkasovala.

"Zlín je ve složité situaci. Nezávisle na tom, kdo jej teď trénuje, určitě budou chtít získat tři body a ten zápas tak pro nás bude hodně náročný," uvedl pro klubový web plzeňský trenér Pavel Vrba.

"Na druhou stranu my jsme také v situaci, kdy potřebujeme body a chceme venku uspět. Máme ty nejvyšší ambice, chceme hrát o poháry a v tomto ohledu by byla jakákoliv ztráta špatná. Jedeme do Zlína s tím, abychom bodovali," dodal bývalý reprezentační kouč.

Zlín, který získal o 18 bodů méně než Plzeň, v posledních čtyřech kolech neskóroval a doma v lize čtyřikrát za sebou prohrál při celkovém skóre 1:9. Moravany navíc trápí málokdy vídaná marodka. Mimo hru jsou Mašek, Hlinka, Vraštil, Azackij a Dostál, zdravotní problémy měli i Džafič, Hnaníček, Folprecht, Čanturišvili, Giorgadze, Poznar a Jiráček. Kouč Jan Kameník bude do poslední chvíle čekat, kdo se mu dá do pořádku.

Věří, že Zlínští nepříznivou sérii zlomí. "Na hráčích je vidět chuť pracovat. Jsme v situaci, kdy musíme být motivovaní na každý zápas, každý bod se počítá, ať je to špička ligy nebo tým v tabulce kolem nás. Čeká nás velmi kvalitní soupeř, který má stabilní výkonnost a výsledky. Jsou zkušení, takže jakmile se dostanou do vedení, těžko se to otáčí," podotkl Kameník.

"Mají kvalitu na každému postu a jsou dobře organizovaní dopředu i dozadu. Jejich předností je kombinační nátlaková hra, kterou se snaží soupeři vnutit. Hodně drží míč a kombinují v křídelních prostorech, odkud se pak snaží dostat míč do vápna a tam zakončit," dodal Kameník.

Zápas ve Zlíně začne v pondělí v 18:00.

Statistické údaje před pondělní dohrávkou: -------- Fastav Zlín (15.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: pondělí 4. listopadu, 18:00. Rozhodčí: Pechanec - Moláček, Blažej. Bilance: 24 7-5-12 22:35. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Cedidla, Buchta, Jiráček - Matejov, Fantiš, Podio, Janetzký, Bartošák - Wágner, Železník. Plzeň: Hruška - Hubník, Hejda, Brabec, Limberský - Procházka, Kalvach - Kayamba, Hořava, Hloušek - Krmenčík. Absence: Vraštil, Hlinka, Dostál, Folprecht, Azackij, Giorgadze, Čanturišvili (všichni zranění), Poznar, Mašek, Jiráček, Džafič, Hnaníček (všichni nejistý start) - Chorý (4 ŽK), Kopic, Kovařík, Čermák (všichni zranění), Řezník (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Jiráček, Džafič, Fantiš - Brabec, Kalvach, Krmenčík, Limberský (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Poznar (3) - Krmenčík (6). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála poslední 4 vzájemné ligové zápasy, 3x za sebou bez inkasované branky - Plzeň podlehla Zlínu v jediném z posledních 9 ligových utkání - Zlín doma v lize neporazil Plzeň od října 2008 4x za sebou a v posledních 3 zápasech jí tam nedal gól - Zlín posledních 8 kol nevyhrál (6 porážek, 2 remízy) a v lize 4x za sebou neskóroval - Zlín prohrál poslední 4 domácí ligové zápasy a dal v nich jediný gól - Plzeň prohrála 2 z posledních 3 kol - Plzeň prohrála jediný z posledních 7 venkovních ligových zápasů - Zlín v týdnu prohrál v domácím poháru 1:3 v M. Boleslavi, Plzeň zvítězila v třetiligovém Chlumci nad Cidlinou až 4:3 po prodloužení Tabulka: 1. Slavia 15 13 2 0 33:3 41 2. Plzeň 14 9 2 3 26:13 29 3. Mladá Boleslav 15 8 2 5 30:21 26 4. Slovácko 15 7 4 4 20:19 25 5. Jablonec 14 7 3 4 26:20 24 6. Ostrava 15 7 1 7 24:22 22 7. Sparta 14 6 3 5 27:19 21 8. Olomouc 15 4 7 4 22:22 19 9. Liberec 14 5 3 6 21:20 18 10. Teplice 14 4 6 4 12:17 18 11. České Budějovice 14 5 2 7 21:25 17 12. Bohemians 15 4 4 7 17:26 16 13. Příbram 14 3 3 8 12:25 12 14. Karviná 14 2 5 7 11:19 11 15. Zlín 14 3 2 9 9:21 11 16. Opava 14 2 3 9 7:26 9