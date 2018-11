Praha - Trenéra slávistických fotbalistů Jindřicha Trpišovského zklamala nízká úroveň dnešního ligového derby na Spartě. S výkonem svých svěřenců hlavně v ofenzivě nebyl vůbec spokojený a připustil, že ve šlágru 14. kola na víc než remízu 2:2 neměli.

"Když sečtu průběh zápasu a šance na obou stranách, myslím, že remíza je asi zasloužená. Za mě zklamání z úrovně utkání, zaplaťpánbůh, že padly čtyři góly. Ale jinak zápas za nic nestál, technická úroveň byla špatná. My jsme toho do útočné fáze moc nepředvedli. Vzhledem k výkonu, který jsme předvedli, bod je asi maximum, co jsme mohli brát," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

Sparta byla úvodní hodinu lepší a hostům zajistil bod v 70. minutě Tomáš Souček. "Byli jsme ve fázi, kdy jsme vedli 1:0, v tu chvíli jsme hráli výborně. Mohli jsme přidat druhý gól, dělily nás od něj milimetry. Místo toho jsme za minutu vrátili Spartu do zápasu. Po laciné ztrátě jsme dostali branku po krásném centru od Čiviče a v posledních sekundách první půle dala Sparta na 2:1," uvedl Trpišovský.

"Celkově bylo strašně ztrát, velký boj, spousta soubojů. Sparta prvních 60 minut byla živější, měla lepší pohyb. Líp se vyrovnala se složitým terénem. Jsem rád za bod, i přes problémy se zraněními jsme srovnali," dodal Trpišovský.

Jeho celek dal oba góly ze standardek. "Připravovali jsme se na ně, umíme je dobře kopnout a hodně se tomu věnujeme. Sparta mužstvo hodně navýšila, mají Radakoviče nebo Štetinu, jsou tam čtyři dobří hlavičkáři a celkově jsou vyšší, než byli loni. Při standardce máme ale ve vápně pět nebo sedm nejlepších hlavičkářů, což je důležitý faktor, který hrál tentokrát pro nás," těšilo Trpišovského.

V průběhu utkání se mu zranili hned tři hráči. "Hušbauer je bohužel zraněný, stejně jako Coufal a Kúdela. Dostal úder na koleno, oteklo mu to a nemohl ho ohnout. Nedošel ani do kabiny stejně jako Coufal. Už v létě jsem říkal, že musíme počítat s tím, že jak se budou zhoršovat terény, budou přibývat zranění. Terén byl sice dobře připravený, ale náročný a hráči klouzali," řekl Trpišovský.

"O tabulce na konci podzimu hodně rozhodne, jak se týmy s případnými ztrátami vyrovnají a jak nerozehraní hráči dokážou týmu pomoct. Myslím, že každý zdravý hráč na konci sezony bude dobrý," doplnil Trpišovský.

