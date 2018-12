Vancouver - Čeští junioři odehráli v druhém vystoupení na mistrovství světa v Kanadě herně povedený duel s Ruskem, jenže bez bodové odměny. Především kvůli ráně do vlastních řad, kterou byly oba inkasované góly při přesilovkách.

Místo toho, aby si čeští mladíci početními výhodami pomohli, utkání s mladou sbornou v nich naopak ztratili. "Zápas jsme si prohráli sami. V přesilovkách nemůžeme dostávat góly, máme je od toho, abychom v nich góly dávali. Nemůžu říct, kdo z nás konkrétně tam udělal chybu, udělali jsme ji všichni. Příště už se to nestane," ujistil útočník Filip Zadina.

Výběr kouče Václava Varadi se gólově prosadil pouze jednou zásluhou Jáchyma Kondelíka. Závěrečná snaha, při níž se Češi nadechli k velkému náporu, přišla vniveč. Právě Zadina byl tím, kdo při power play zastavil ruskou střelu mířící do prázdné brány. Obrat ale nepřišel.

"Nevím, jestli jsem to chytil, nebo mě puk jenom trefil. Jsem tady od toho, abych týmu pomohl. A je jedno jak. Věřím, že se mi to vrátí třeba v nějakém jiném zápase," řekl jeden z nejzkušenějších hráčů týmu.

Souboje Česka s Ruskem bývají vždy vyhecované, nejinak tomu bylo i tentokrát. A Češi cítili velkou podporu z hlediště. "Bylo to famózní. Strašně moc divákům děkujeme, že nás přišli podpořit. Když tady ve Vancouveru slyšíte české fanoušky, český jazyk a to, jak vám fandí, tak si řeknete, že je to úžasné," ocenil devatenáctiletý Zadina.

Národní tým zatím ve dvou zápasech šampionátu vstřelil jen tři góly, proto nemá na kontě víc než dva body z úvodního duelu se Švýcarskem. "Škoda, že nám to tam nespadlo. Přitom jsme na Rusy několikrát bušili. Makali jsme, ale puky nám teď nechodí a je to strašně frustrující," řekl útočník Grand Rapids z AHL, jehož si jako šestku letošního draftu NHL vybral do svých řad Detroit.

Prostor k nápravě dostanou čeští junioři velice brzy. Hned v neděli ráno od 2:00 SEČ je čeká pravděpodobně nejtěžší sok ve skupině a jeden z hlavních favoritů na zlato, domácí Kanada.

"Sebereme se a proti Kanadě uděláme co nejlepší výsledek. Jsou to normální lidi jako my. Když budeme hrát jako proti Rusům a budeme se víc tlačit do branky, tak nevidím důvod, proč bychom měli prohrát nějakým špatným výsledkem. Víme, že hokej hrát umíme," burcoval Zadina.

Před rokem v Buffalu vypadli Češi s Kanadou v semifinále, teď s ní mohou zúčtovat. "Na to už ale nemyslíme. Prostě dáme do zápasu všechno a zkusíme udělat co nejlepší výsledek. I kvůli divákům, co kvůli nám vstávají a koukají na nás. Abychom jim ukázali, že jsme dobrý tým, jako jsme byli na osmnáctkách. Každý tomu věříme," řekl Zadina.