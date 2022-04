Zápas s Plzní je pro nás základem pro konec ligy, řekl trenér Slavie Trpišovský

Praha - Trenér Jindřich Trpišovský připustil, že nedělní šlágr druhého kola nadstavby s Plzní bude pro fotbalisty pražské Slavie základem směrem ke konci ligové sezony. Obhájci trofeje ztrácejí z druhého místa v tabulce na vedoucí Viktorii dva body, a pokud chtějí mít v boji o titul nadále situaci ve svých rukách, musejí západočeského rivala porazit. Trpišovský věří, že jeho svěřencům ve zbytku soutěže pomůže fakt, že tři ze zbylých čtyř zápasů odehrají doma.

"V pozici, ve které jsme, to může hodně napovědět. Hrají se ještě čtyři zápasy o 12 bodů, ale tohle je utkání o šest bodů. Proto souhlasím, že tohle utkání je základ potom směrem ke konci ligy," řekl v klubové nahrávce pro média Trpišovský.

Slávisté na úvod nadstavby v minulém týdnu senzačně prohráli na hřišti Hradce Králové 3:4 a přišli o první místo v tabulce, na němž figurovali po základní části. Díky prvenství po 30 kolech ale mají výhodu toho, že Plzeň přivítají doma a v Edenu odehrají tři ze zbývajících čtyř zápasů.

"Těšíme se, je dobré počasí, dobrý terén. Věříme, že budou dobré návštěvy, dobrá kulisa. Je to jedna z výhod, které vnímáme. Víme, že doma jsme silní, naše ztráty většinou přišly na venkovních hřištích. Krom prvního jarního kola s Karvinou jsme body poztráceli venku. Víme, že tady doma je i větší plynulost hry, zápasy mají větší spád. Je tady větší procento herního času než venku, což nám vyhovuje," prohlásil Trpišovský.

Jeho svěřenci s Plzní v posledních osmi ligových zápasech neprohráli. Západočeši bodovali v 18 kolech za sebou od porážky 0:2 na Slavii na konci října. "Každý z týmů bude sázet hlavně na své silné stránky, bude hrát to, co je mu vlastní. Je to jako play off, není prostor zkoušet nějaké nové věci. Každý se opře o své nejlepší hráče, o to, co mu fungovalo v sezoně. My víme, jaké jsou naše silné stránky, Plzeň ví, jaké jsou její. O to se oba týmy budou chtít opřít a minimalizovat chyby," přemítal Trpišovský.

Se svými svěřenci měl nezvykle týden času na přípravu, po vyřazení v Evropské konferenční lize Slavia ve čtvrtek nehrála. "Je to pro nás samozřejmě velká změna. Do této situace jsme se dostali po dlouhé době, přišlo nám to vhod. Měli jsme dost času rozebrat si předchozí zápasy, hlavně ten poslední s Hradcem a připravit se dobře na soupeře. Je tam týden, zatímco v 95 procentech sezony jsme měli jen tři dny. Některým našim hráčům to pomůže i ohledně zápasového zatížení, každý to měl trochu jinak," řekl Trpišovský.

V minulém kole postrádal kvůli zranění útočníka Stanislava Tecla a mimo hru byl i záložník Petr Ševčík. Nejistý je před soubojem s Plzní i start křídelního hráče Petera Olayinky. "Co se týče marodky, je to tak střídavě oblačno. Pořád nám někteří hráči vypadávají na dva tři dny kvůli rýmám nebo virózám," uvedl kouč.

"Peter Olayinka netrénoval dva dny, po utkání s Hradcem ulehl s teplotou. Co se týče Standy Tecla, ten má individuální program a je tam šance, že neděli stihne. Víme, jak důležitý pro nás je. Děláme vše pro to, aby byl k dispozici. Petr Ševčík je na tom podobně, moudřejší budeme v dalších dnech," dodal Trpišovský.