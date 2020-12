Zápas s Leverkusenem bereme jako velký svátek, řekl Trpišovský

Leverkusen (Německo) - Trenér Jindřich Trpišovský si velmi váží toho, že se fotbalisté Slavie ve čtvrtečním 6. kole Evropské ligy utkají s Leverkusenem o první místo ve skupině. Zápas s druhým celkem bundesligy bere jako velký svátek. Díky jistotě postupu do jarní vyřazovací fáze soutěže můžou podle něj Pražané hrát bez tlaku na výsledek. Těší se i na setkání s útočníkem Bayeru Patrikem Schickem, který první vzájemný duel zmeškal kvůli zranění.

Čeští mistři po úvodní prohře na hřišti Beer Ševy 1:3 vyhráli čtyřikrát za sebou a kolo před koncem základní skupiny si zajistili postup. Stejně jako Leverkusen získali 12 bodů. Díky domácí výhře 1:0 nad Bayerem stačí slávistům k prvenství ve skupině remíza.

"Hrozně si vážíme toho, že jako český tým můžeme hrát o vítězství ve skupině Evropské ligy. To není u českých týmů úplně častý jev. Je tu ale daleko více důležitých věcí. Zejména klubový a národní koeficient, peníze. Zápas je to nesmírně důležitý ve všech ohledech," řekl Trpišovský na on-line tiskové konferenci.

"Na druhou stranu je to pro nás velký svátek. Stojí proti nám soupeř, který patří mezi německou špičku, teď je aktuálně druhý v bundeslize. Jsme rádi, že můžeme hrát o první místo, ale také že si můžeme poměřit síly s takovým mužstvem. Máme o co hrát, ale také hrajeme bez tlaku na výsledek, díky čemuž můžeme být v určitých fázích utkání odvážní," uvedl Trpišovský.

Proti Leverkusenu bude některé hráče šetřit, jelikož do Vánoc jeho svěřenci odehrají v české lize ještě čtyři utkání. "Hráče, kteří mají zdravotní problémy, ze zápasu vynecháme. Pár kluků dohrávalo derby s určitými zdravotními obtížemi, za což může i náročný program. Budeme brát v potaz zdravotní potřeby hráčů, aby se nám nezranili na delší dobu," prohlásil čtyřiačtyřicetiletý rodák z Prahy.

Doufá, že se v zápase objeví i Schick. "Dobré je to hlavně pro kluky, že si mohou zahrát proti sobě. Zápas je to ale prestižní vším, co už jsem řekl. Vždy je příjemné, když se potkáte v Evropě s týmem, kde hraje český hráč. Ale Leverkusen je podle mě nejtěžší soupeř ve skupině a jde o první místo," konstatoval někdejší kouč Žižkova či Liberce.

Těší ho, že si Slavia vydobyla u soupeřů respekt. "Za dva roky jsme si nějaké jméno v Evropě udělali, nejdříve jízdou v Evropské lize, potom účastí v Lize mistrů. Jsme ale nový tým, s jinou typologií a charakteristikou. Jsme trochu odlišní než dřív. Jsem rád, že kluci na starou Slavii navázali. Soupeři nás berou vážně, jsme pro ně nebezpečný protivník. Víme, jak pečlivě se na nás týmy připravují, a svědčí to o tom, že nějakou reputaci už máme," řekl Trpišovský.